О сепаратизме

Перес де Куэльяр написав:В мене склалась така думка , що пан Аляк все добре розумi€, та влаштову€ тут свого роду гiлку-ринг для «собачiх боiв» на актуальних темах сьогодення , щоб трохи випускали пар форумчани .Бо переконання в його постах не спостерiга€ться , так дратують викладки ,але за змiстом вони пустI напiв ватнI без натхнення , майже чужI .Можливо оцiню€ та щось вирахову€.
Поддерживаю. У меня также сложилось такое мнение, еще с тех времен, когда alyak писал на своем сайте.
Даже была мысль, а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.
Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов.