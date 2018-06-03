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Макропосиденьки в alyakа
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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:28

  Перес де Куэльяр написав:В мене склалась така думка , що пан Аляк все добре розумi€, та влаштову€ тут свого роду гiлку-ринг для «собачiх боiв» на актуальних темах сьогодення , щоб трохи випускали пар форумчани .Бо переконання в його постах не спостерiга€ться , так дратують викладки ,але за змiстом вони пустI напiв ватнI без натхнення , майже чужI .Можливо оцiню€ та щось вирахову€.


Поддерживаю. У меня также сложилось такое мнение, еще с тех времен, когда alyak писал на своем сайте.
Даже была мысль, а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.
Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:39

Re: мысль

  Fedor написав:а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.
Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов.

В какой партии? в политику
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:42

Re: О сепаратизме

  tea написав:Я просто констатував факт,що такі люди є.Часто буваю в Харкові - там наскільки складний народ.Приблизно 80% такі як Гагарін.Пам"ятаєте дискусії з Гагаріним?Начебто й молода людина,до 40 років.


Воспитательница в детсаду проводит среди детишек очередную полагающуюся беседу:
- В Советском Союзе все живут в замечательных квартирах... В Советском
Союзе у детей много хороших игрушек... В Советском Союзе то... в Советском Союзе се...
И вдруг Вовочка начинает рыдать. Она кидается к нему - что случилось???
Он сквозь слезы:
- Хочу... хочу... хочу в Советский Союз!!!


ну не 80% а 60%... Процент януковичей, сейчас сидят ровно попе, язык там-же, ну a мысли черные, это как крымчане раньше... Если бытие не измениться, сознание они не поменяют...
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
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