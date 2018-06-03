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О сепаратизме

О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
  #<1 ... 16171819
Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:39

Re: мысль

  Fedor написав:а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.
Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов.

В какой партии? в политику
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:42

Re: О сепаратизме

  tea написав:Я просто констатував факт,що такі люди є.Часто буваю в Харкові - там наскільки складний народ.Приблизно 80% такі як Гагарін.Пам"ятаєте дискусії з Гагаріним?Начебто й молода людина,до 40 років.


Воспитательница в детсаду проводит среди детишек очередную полагающуюся беседу:
- В Советском Союзе все живут в замечательных квартирах... В Советском
Союзе у детей много хороших игрушек... В Советском Союзе то... в Советском Союзе се...
И вдруг Вовочка начинает рыдать. Она кидается к нему - что случилось???
Он сквозь слезы:
- Хочу... хочу... хочу в Советский Союз!!!


ну не 80% а 60%... Процент януковичей, сейчас сидят ровно попе, язык там-же, ну a мысли черные, это как крымчане раньше... Если бытие не измениться, сознание они не поменяют...

a сейчас? Что у разных жителей Крыма в голове? Проведите референдум и узнаете...

В Шотландии проводили, в Черногории, в Германии...

Только страшно за результат...

Страшно если такой вот референдум в Харькове провести - в Россию, в Украине, в ОРДЛО, боюсь что будет первый ответ...
Востаннє редагувалось Kripo в Пон 04 чер, 2018 17:00, всього редагувалось 1 раз.
Харьков город космонавтов!
П.С. и астронавтов!
Kripo
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:51

  sal написав:
  Fedor написав:а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.
Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов.

В какой партии? в политику


Если исходить из того что проводится изучение общественного мнения, то наверное в какую-то новую.
Fedor
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 16:56

Re: О сепаратизме

Libo писал(а):
Перес де Куэльяр А что вчера тут было, почему сейчас Лад с пенсами во дворе в домино режется, а не на форуме? Говорят, буянил тут, матерился как сапожник... Видимо нажрался.

Пане Libo вчора я Вас запрошував на гiлку Аляка в «гостях у сепара» .Там Вас невистача€.Почитали , та виклали свою «зважену» думку .

*Відправлено з Чату


Русская сволочь, Йосиф Кобзон, снова готовят нам царский трон? :roll:
Прийнято. Завітаю. Зважено. Поламаю їм роги.
Перес де Куэльяр
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Повідомлення Додано: Пон 04 чер, 2018 17:39

  Fedor написав:
  sal написав:
  Fedor написав:а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.
Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов.

В какой партии? в политику
Если исходить из того что проводится изучение общественного мнения, то наверное в какую-то новую.
Все нове - це добре забуте старе
Якщо припустити що alyak з Дніпра - то основна маса тамтешніх партій-під головним жидо-бандерівцем Швейцарії :D
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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