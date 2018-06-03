Форуми / Архіви / Макропосиденьки в alyakа / О сепаратизме О сепаратизме + Додати

тему Відповісти

на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 16171819 Додано: Пон 04 чер, 2018 16:39 Re: мысль Fedor написав: а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.

Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов. а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов.

В какой партии? в политику В какой партии? в политику sal Повідомлень: 2541 З нами з: 25.03.16 Подякував: 356 раз. Подякували: 210 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 16:42 Re: О сепаратизме tea написав: Я просто констатував факт,що такі люди є.Часто буваю в Харкові - там наскільки складний народ.Приблизно 80% такі як Гагарін.Пам"ятаєте дискусії з Гагаріним?Начебто й молода людина,до 40 років. Я просто констатував факт,що такі люди є.Часто буваю в Харкові - там наскільки складний народ.Приблизно 80% такі як Гагарін.Пам"ятаєте дискусії з Гагаріним?Начебто й молода людина,до 40 років.



Воспитательница в детсаду проводит среди детишек очередную полагающуюся беседу:

- В Советском Союзе все живут в замечательных квартирах... В Советском

Союзе у детей много хороших игрушек... В Советском Союзе то... в Советском Союзе се...

И вдруг Вовочка начинает рыдать. Она кидается к нему - что случилось???

Он сквозь слезы:

- Хочу... хочу... хочу в Советский Союз!!!





ну не 80% а 60%... Процент януковичей, сейчас сидят ровно попе, язык там-же, ну a мысли черные, это как крымчане раньше... Если бытие не измениться, сознание они не поменяют...



a сейчас? Что у разных жителей Крыма в голове? Проведите референдум и узнаете...



В Шотландии проводили, в Черногории, в Германии...



Только страшно за результат...



Страшно если такой вот референдум в Харькове провести - в Россию, в Украине, в ОРДЛО, боюсь что будет первый ответ... Воспитательница в детсаду проводит среди детишек очередную полагающуюся беседу:- В Советском Союзе все живут в замечательных квартирах... В СоветскомСоюзе у детей много хороших игрушек... В Советском Союзе то... в Советском Союзе се...И вдруг Вовочка начинает рыдать. Она кидается к нему - что случилось???Он сквозь слезы:- Хочу... хочу... хочу в Советский Союз!!!ну не 80% а 60%... Процент януковичей, сейчас сидят ровно попе, язык там-же, ну a мысли черные, это как крымчане раньше... Если бытие не измениться, сознание они не поменяют...a сейчас? Что у разных жителей Крыма в голове? Проведите референдум и узнаете...В Шотландии проводили, в Черногории, в Германии...Только страшно за результат...Страшно если такой вот референдум в Харькове провести - в Россию, в Украине, в ОРДЛО, боюсь что будет первый ответ... Востаннє редагувалось Kripo в Пон 04 чер, 2018 17:00, всього редагувалось 1 раз. Харьков город космонавтов!

П.С. и астронавтов! Kripo

Повідомлень: 782 З нами з: 24.07.10 Подякував: 159 раз. Подякували: 99 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 16:51 sal написав: Fedor написав: а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.

Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов. а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов.

В какой партии? в политику В какой партии? в политику



Если исходить из того что проводится изучение общественного мнения, то наверное в какую-то новую. Если исходить из того что проводится изучение общественного мнения, то наверное в какую-то новую. Fedor Повідомлень: 66 З нами з: 11.09.08 Подякував: 55 раз. Подякували: 27 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 16:56 Re: О сепаратизме

Перес де Куэльяр А что вчера тут было, почему сейчас Лад с пенсами во дворе в домино режется, а не на форуме? Говорят, буянил тут, матерился как сапожник... Видимо нажрался.



Пане Libo вчора я Вас запрошував на гiлку Аляка в «гостях у сепара» .Там Вас невистача€.Почитали , та виклали свою «зважену» думку .



*Відправлено з Чату





Русская сволочь, Йосиф Кобзон, снова готовят нам царский трон?

Прийнято. Завітаю. Зважено. Поламаю їм роги. Libo писал(а):Перес де Куэльяр А что вчера тут было, почему сейчас Лад с пенсами во дворе в домино режется, а не на форуме? Говорят, буянил тут, матерился как сапожник... Видимо нажрался.Пане Libo вчора я Вас запрошував на гiлку Аляка в «гостях у сепара» .Там Вас невистача€.Почитали , та виклали свою «зважену» думку .*Відправлено з ЧатуРусская сволочь, Йосиф Кобзон, снова готовят нам царский трон?Прийнято. Завітаю. Зважено. Поламаю їм роги. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1335 З нами з: 06.01.17 Подякував: 459 раз. Подякували: 465 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 17:39 Fedor написав: sal написав: Fedor написав: а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.

Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов. а не решил ли alyak заняться политикой? Все эти статьи очень напоминают изучение реакции общества на те или другие вопросы.Если это действительно так, тогда хотелось бы пожелать alyakу успехов.

В какой партии? в политику В какой партии? в политику Если исходить из того что проводится изучение общественного мнения, то наверное в какую-то новую. Если исходить из того что проводится изучение общественного мнения, то наверное в какую-то новую. Все нове - це добре забуте старе

Якщо припустити що alyak з Дніпра - то основна маса тамтешніх партій-під головним жидо-бандерівцем Швейцарії Все нове - це добре забуте стареЯкщо припустити що alyak з Дніпра - то основна маса тамтешніх партій-під головним жидо-бандерівцем Швейцарії http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19360 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1808 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 16171819 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: ТупУм, alyak Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_