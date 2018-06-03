О сепаратизме

Додано: Пон 04 чер, 2018 19:50

Kripo написав: Воспитательница в детсаду проводит среди детишек очередную полагающуюся беседу:

- В Советском Союзе все живут в замечательных квартирах... В Советском

Союзе у детей много хороших игрушек... В Советском Союзе то... в Советском Союзе се...

И вдруг Вовочка начинает рыдать. Она кидается к нему - что случилось???

Он сквозь слезы:

- Хочу... хочу... хочу в Советский Союз!!!

Воспитательница в детсаду проводит среди детишек очередную полагающуюся беседу:- В Советском Союзе все живут в замечательных квартирах... В СоветскомСоюзе у детей много хороших игрушек... В Советском Союзе то... в Советском Союзе се...И вдруг Вовочка начинает рыдать. Она кидается к нему - что случилось???Он сквозь слезы:- Хочу... хочу... хочу в Советский Союз!!!

И той воспитательнице нечего было ответить на слезы Вовочки.Современный украинский вариант ниже.Воспитательница в новом детском саду в Крыму проводит среди украинских детишек очередную полагающуюся беседу:- В России жить хорошо, безопасно, зарплаты выше, чем в Украине, пенсии выше, возможности для бизнеса лучше, армия всегда тебе придет на помощь, если кто вдруг хоть как-то обидит. Да и мост керченский уже построили, чтобы всем нам жилось лучше вопреки болтовне украинской власти.И вдруг украинский мальчик Тарас (Шевченко) начинает громко рыдать. Учительница кидается к нему - что случилось???Он сквозь слезы:- А ведь Порошенко обещалбольше. Я сам слышал по телевизору!!!И воспитательнице в этой ситуации вот что приблизительно скажет несчастному Тарасу:- Только ни Порошенко, ни и.о. Турчинов не пришел почему-то спасать тебя и никого вместо себя не прислали, даже замечание не сделал вове путину, когда его зеленые человечики у тебя в саду окончательно травку всю вытоптали. Вместо этого шоколадные говноботы на форумах сейчас говорят, что тогда он не был президентом еще, а когда стал, то опять виноват не он, что его армия слабая и что денег от МВФ не хватает. Врут они, Тарас, они все нас предали!!!