О сепаратизме

Додано: Пон 04 чер, 2018 16:42

tea написав: Я просто констатував факт,що такі люди є.Часто буваю в Харкові - там наскільки складний народ.Приблизно 80% такі як Гагарін.Пам"ятаєте дискусії з Гагаріним?Начебто й молода людина,до 40 років. Я просто констатував факт,що такі люди є.Часто буваю в Харкові - там наскільки складний народ.Приблизно 80% такі як Гагарін.Пам"ятаєте дискусії з Гагаріним?Начебто й молода людина,до 40 років.

Воспитательница в детсаду проводит среди детишек очередную полагающуюся беседу:- В Советском Союзе все живут в замечательных квартирах... В СоветскомСоюзе у детей много хороших игрушек... В Советском Союзе то... в Советском Союзе се...И вдруг Вовочка начинает рыдать. Она кидается к нему - что случилось???Он сквозь слезы:- Хочу... хочу... хочу в Советский Союз!!!ну не 80% а 60%... Процент януковичей, сейчас сидят ровно попе, язык там-же, ну a мысли черные, это как крымчане раньше... Если бытие не измениться, сознание они не поменяют...a сейчас? Что у разных жителей Крыма в голове? Проведите референдум и узнаете...В Шотландии проводили, в Черногории, в Германии...Только страшно за результат...Страшно если такой вот референдум в Харькове провести - в Россию, в Украине, в ОРДЛО, боюсь что будет первый ответ...