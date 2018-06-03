О сепаратизме

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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:58
buratinyo В кінці треба було дописати ." Щасливо Вам залишатись,я поіхав взувати лапті".
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 04 чер, 2018 20:09, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 19:58
ну не нравиться режим, не вижу в этом ничего преступного, замените на власть.
говорить мне не откуда не надо, достаточно самому смотреть на происходящее.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:08
Чай я Дніпрянин ,голосував би за Березюка,всі інші запроданці.Він не олігарх ,але й не голодранець.Та слідкувати за його деклаоацією з родичами .
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 04 чер, 2018 20:32, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:25
нет , не решил .
причина, вы думаете комуто умные парни нужны ? неа . Все наши выборы - это вопрос денег . На все есть таксы . Для этого надо выложить или свое личное бабло , или найти "спонсоров" , спонсоры потребуют выгоды в случае победы . Знакомые уже плавали - не окупается .
ах да . непатриотично, у нас же суперкраина . неча на зеркало пинать ...
первое что узнавайте у кандидата - кому он будет денег должен после выборов ...
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:39
около 7 млн украинцев покинули страну . и лично я не вижу разницы куда они сбежали - в италию , польшу или в россию .
Украина на сегодня не создала системы при которой нормальный , обычный , но безвольный человек может просто жить , ходить на работу , заработать на жилье , родить детей . Я повсюду вижу трагедию . И если бы я и пошел бы в политику то только чтоб не было нищеты у нас , чтоб не было безвыходных ситуаций .
Вы хоть знаете что самоубийства - это 2-3 причина смерти в Украине ? ЗАДУМАЙТЕСЬ . Первая строчка - сердечно-сосудистые . А вторую делит рак и самоубийства . В разных областях по разному . В херсонской например - самоубийства .
Если кто читал мой блог , то вспомнит , год назад я просил форумчан если кто найдет отдать старый ноутбук чтоб человек смог выучить компьютер . Мне немного будет стыдно смотреть в глаза человеку со Львова который помог , потому что за год так человек и не нашел себе достойной работы . Он сегодня работает ... внимание ... 800 грн В МЕСЯЦ ! Это Украина . Или иду по улице , просто подходит девушка и говорит что дома жрать нечего , дайте денег . НОРМАЛЬНАЯ , ОБЫЧНАЯ . В нормальной стране у нее должна быть четкая цепочка жизни , даже не выживания . Когда я вижу как стоит парень без ноги , уже немного выпивший , я все равно даю денег - просто потому что ему тяжелее меня . И я вижу это вокруг , постоянно .
Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять .
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:44
Нехай щастить вам, боти шоколадні, а ми без вас країну відновимо.
Перес де Куэльяр, замечаю за Вами отсутствие продвинутых идей и трезвости на форуме.
Налицо попадание под влияние сепаратистов. Срочно вырывайтесь из этого порочного круга. Благодатный круг - наше спасение.
Он заключается в признании собственных ошибок, изучения слабостей противника, составление планов ведения борьбы за Украину, привлечение сторонников единой сильной Украины на свою сторону, получения результатов по восстановлению территории, изучение их и изменения планов борьбы за Украину в соответствии с полученными результатами. И так по кругу до полного восстановления территориальной целостности Украины.
Политики, не выполнившие предвыборные обещания - преступники. СМИ, раскалывающие украинское общество - агенты захватчиков. Киевские политики, запретившие украинской армии дать вооруженный отпор агрессии в Крыму - враги Украины.
Додано: Пон 04 чер, 2018 20:45
Про що Ви кажите ,в Дніпрі працювати нікому ,зарплатню піднімають 10-15тис.,бо повід"ізджали в Європу.Щось Ви "пожмаканий" дуже ,відпочиньте.
Востаннє редагувалось Перес де Куэльяр в Пон 04 чер, 2018 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:07
Re: О сепаратизме
Добрий, світлий допис, але мені відбиває дитячим інфантилізмом, що не в"яжеться з холоднокровним гуру економіки та сухих бездушних цифр. Можливо я і помиляюсь, але звучить нещиро, особливо з молодою НОРМАЛЬНОЮ дівулею. Щось тут не те.
Та не однаково мені, як Україну злії люди присплять, лукаві, і в огні Її, окраденую, збудять... ох, не однаково мені.
Додано: Пон 04 чер, 2018 21:17
Рыба-сом
Так, в общем, «братушки» были правы. Им просто помешали добровольцы, которые сами приехали, за свои, со своим оружием и экипировкой, с ЗУ, из Киева, Днепра и тд. Под Славянск, Доброполье, Мариуполь...
Помню здесь (Торонто) тоже была кампания по сбору денег, техники, броников.
Вот как раз добровольцев они («братушки») не просчитали - полный нежданчик...
А госструктуры Украины (ВСУ, милиция, СБУ, прокуратура и тд) показали себя во всей красе - полным дерьмом. Это они (госструктуры) как раз Украину и сдавали, и на них «братушки» и рассчитывали. В их понимании народ никогда, ничего не решал, просто шел куда его вели. А на деле оказалось не так, не сработало...
А что касается языка - полная дурь. Государству нет (и не должно быть) дела на каком языке народ общается. Иначе они начнут все контролировать/регулировать - со всеми вытекающими...
А национализм - это когда каждый защищает свою свободу (в тч свободу говорить на своем языке). На момент шоколадники этот проект завалили...
Додано: Пон 04 чер, 2018 22:23
Re: О сепаратизме
buratinyo:
Он заключается в признании собственных ошибок, изучения слабостей противника, составление планов ведения борьбы за Украину, привлечение сторонников единой сильной Украины на свою сторону, получения результатов по восстановлению территории, изучение их и изменения планов борьбы за Украину в соответствии с полученными результатами. И так по кругу до полного восстановления территориальной целостности Украины................................,........................................................................................................................................Бачу , ще трохи i гасла будете дописувати Слава нацii! Смерть ворогам! Украiна понад усе! Разом i до кiнця! Що ж поздоровляю Вас . Ставайте украiнцем в розумI та в душI.
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