О сепаратизме

Додано: Пон 04 чер, 2018 20:39

Перес де Куэльяр написав: buratinyo В кінці треба було дописати ." Щасливо Вам залишатись,я поіхав взувати лапті". В кінці треба було дописати ." Щасливо Вам залишатись,я поіхав взувати лапті".

около 7 млн украинцев покинули страну . и лично я не вижу разницы куда они сбежали - в италию , польшу или в россию .Украина на сегодня не создала системы при которой нормальный , обычный , но безвольный человек может просто жить , ходить на работу , заработать на жилье , родить детей . Я повсюду вижу трагедию . И если бы я и пошел бы в политику то только чтоб не было нищеты у нас , чтоб не было безвыходных ситуаций .Вы хоть знаете что самоубийства - это 2-3 причина смерти в Украине ? ЗАДУМАЙТЕСЬ . Первая строчка - сердечно-сосудистые . А вторую делит рак и самоубийства . В разных областях по разному . В херсонской например - самоубийства .Если кто читал мой блог , то вспомнит , год назад я просил форумчан если кто найдет отдать старый ноутбук чтоб человек смог выучить компьютер . Мне немного будет стыдно смотреть в глаза человеку со Львова который помог , потому что за год так человек и не нашел себе достойной работы . Он сегодня работает ... внимание ... 800 грн В МЕСЯЦ ! Это Украина . Или иду по улице , просто подходит девушка и говорит что дома жрать нечего , дайте денег . НОРМАЛЬНАЯ , ОБЫЧНАЯ . В нормальной стране у нее должна быть четкая цепочка жизни , даже не выживания . Когда я вижу как стоит парень без ноги , уже немного выпивший , я все равно даю денег - просто потому что ему тяжелее меня . И я вижу это вокруг , постоянно .Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять .