О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 18192021 Додано: Пон 04 чер, 2018 23:30 Hogtown написав: Рыба-сом

В 2013 году «братушки» в дискуссиях о гипотетической войне Украины с РФ вещали (и не блефовали, а были в этом абсолютно уверены), что-де освободительные танки по дороге из цветов докатят за раз как минимум до Днепра, украинская армия («там же люди с советской присягой!») на 95% перейдёт на сторону освободителей (кроме, ессно, немногочисленных галичан), а сопротивление освободителям – если будет – возможно лишь где-то в районе Карпат и Западной Волыни.

Реальность их (если судить по реакции) немножко расстроила.

Так, в общем, «братушки» были правы. Им просто помешали добровольцы, которые сами приехали, за свои, со своим оружием и экипировкой, с ЗУ, из Киева, Днепра и тд. Под Славянск, Доброполье, Мариуполь...

Помню здесь (Торонто) тоже была кампания по сбору денег, техники, броников.

Вот как раз добровольцев они («братушки») не просчитали - полный нежданчик...

А госструктуры Украины (ВСУ, милиция, СБУ, прокуратура и тд) показали себя во всей красе - полным дерьмом. Это они (госструктуры) как раз Украину и сдавали, и на них «братушки» и рассчитывали. В их понимании народ никогда, ничего не решал, просто шел куда его вели. А на деле оказалось не так, не сработало... Так, в общем, «братушки» были правы. Им просто помешали добровольцы, которые сами приехали, за свои, со своим оружием и экипировкой, с ЗУ, из Киева, Днепра и тд. Под Славянск, Доброполье, Мариуполь...Помню здесь (Торонто) тоже была кампания по сбору денег, техники, броников.Вот как раз добровольцев они («братушки») не просчитали - полный нежданчик...А госструктуры Украины (ВСУ, милиция, СБУ, прокуратура и тд) показали себя во всей красе - полным дерьмом. Это они (госструктуры) как раз Украину и сдавали, и на них «братушки» и рассчитывали. В их понимании народ никогда, ничего не решал, просто шел куда его вели. А на деле оказалось не так, не сработало...

Они ("братушки") были уверены, что добровольцев и каких-либо патриотических военнослужащих в принципе быть не может. Максимум - "бИндеры" в Карпатах будут партизанить.

+ Они реально сами себя обманули с тем, что считали всех, кто голосует за ПР - автоматически пророссийскими или даже просто "российскими" (хотя этим и местный "оранж" страдал).

Однако тут случился прокол. Суть (насколько я понимаю) его была вот в чём: многие из этих "сине-белых" позиционировали себя в стиле "Украина - хорошо, но зачем лезть на Запад? Там геи, бездуховность, а на Востоке - братушки-славяне, вместе немца воевали, в одной стране жили, нужно с ними кучковаться". Были, конечно, там и просто украинофобы.

Но, в общем, суть в том, что когда случился Крым, я со страхом начал читать ленты и посты некоторых знакомых, которые в ходе Евромайдана были радикально на стороне Яныка. Со страхом потому, что был риск оказаться с людьми уже невиртуально по разные стороны линии фронта (где он будет проходить, весной 2014 было ещё неясно - у меня до сих пор сохранились свои карты-наброски с разными вариантами развития ситуации).

В результате оказалось: один, бывший советский офицер, писатель в т.ч. и н-ф книги о том, как ГГ вместе с братушками сражается против НАТО-бендер резко стал проукраинским волонтёром и журналистом; второй, сам из Мариуполя, клял евроассоциацию и майдан - начал плодить посты в стиле "Мариуполь никогда не будет российским, твари" и т.п.



В общем, что-то похожее как весной 1917 приключилось. Даже термин можно тот самый использовать ("мартовские украинцы"):

Масу з'їзду складали т. зв. «мартівські українці». Революція зірвала полуду з їх очей і вони побачили всю кривду, яка творилася над ними, як українцями. Які ж почуття повинні були пробудитися наслідком усвідомлення обману і кривди з боку Росії? Тої самої Росії, яку вони боронили завзятіше від самих росіян і якої патріотами були до революції? Любов свою вони вже віддали Україні. Для Росії залишилася одна ненависть.



Любов до України не була ніжною любов'ю дитини. О, ні! то була гаряча, не знаюча компромісу любов молодої істоти до свого ідеалу. Один натяк з боку вождів, що треба загинути в ім'я досягнення ідеалу, і маси готові були жертвувати своє життя знайденій батьківщині.



Та понад усім панувала ненависть до Росії. То була ненависть, що виникла наслідком до краю ображеного почуття власної гідности, ненависть наслідком образи найсвятіших, найідеальніших почувань масової душі. В найпідліший спосіб Росія крала у нас почуття любови до батьківщини. Крала, бо ворог усе може одняти, ограбувати, примусити «жертвувати», але любов може тільки вкрасти. Революція зірвала тогу шляхотности з Росії і замість ідеалу наші очі побачили потвору, яка, навіть не закриваючи гидоти свого тіла, цинічно кинула гасло «самоопрєдєлєнія народов», але «постольку- поскольку» те гасло можна використати проти наших визвольних змагань. Парадокс? Ні. То був опій, яким хотіли приспати інстинктивну чуйність поневолених народів до часу, поки Росія перебуде хворобу революції. По хворобі все мусіло бути розтоптаним. К чорту всі гасла і принципи, коли раби перестають бути рабами. І хвора, навіть хвора Росія устами свого першого улюбленця Керенського на київському двірці істерично кричала на «расчлєнітелєй Росії»: «рукі проч!» Для Росії революція потрібна була «постольку-поскольку» вона спасала її від остаточної загибелі, як «велікой» держави, що було неможливе за нашого самовизначення.



Національна революція набирала титанічного розмаху. Вона зовсім не хотіла рахуватися з майбутньою долею Росії. «Мартівські українці» з посвятою і навіть із фанатизмом неофітів чекали моменту, коли можна буде увігнати ніж не «в спину революції», в серце Росії. Інстинктивно вони відчували, що те треба зробити.



Увігнати ніж у серце Росії негайно, навіть не рахуючись із безпосередніми наслідками того для нас, таке було бажання. Хіба можна видобути з людської душі більшу ненависть?



У стихійній ненависті до Росії була найбільша внутрішня сила нашої революції. Але в ній же була й наша слабість. Авторитет провідників серед неофітів занадто великий. Він необмежений. Неофіти ніколи не перебільшують свого почуття, не перебільшують своєї волі до чину і сили свого характеру, але неофіт не вірить у силу свого розуму — пам'ятає, що недавно грубо помилявся і служив фальшивим богам.



Тому-то й не диво, що не зважаючи на майже вулканічний характер ненависті до Росії, яка відчувалася на з'їзді, вибуху не було. Ми слухняно йшли за своїми провідниками. А наші провідники любили Росію! Що це була за протиприродна любов, годі сказати. Чи це була любов старої жінки, що колись молодою з примусу віддалася і цілий вік гиркала на свого чоловіка, не помічаючи, що давно вже його покохала, чи любов лакея до зубожілого пана, чи любов прирученої звірини до дзвоників на ярмі, але залишається фактом, що в наших провідників була таємнича, можливо підсвідома, любов до Росії. Зі своєю любов'ю провідники дуже ховалися. Але часом це ставало помітним. У такі моменти, здавалося, що маси розтопчуть усе і всіх на своєму шляху до свободи, стихійно кинуться на ворога і вже в самій боротьбі знайдуть собі нових вождів, які не спинятимуть нового життя. Они ("братушки") были уверены, что добровольцев и каких-либо патриотических военнослужащих в принципе быть не может. Максимум - "бИндеры" в Карпатах будут партизанить.+ Они реально сами себя обманули с тем, что считали всех, кто голосует за ПР - автоматически пророссийскими или даже просто "российскими" (хотя этим и местный "оранж" страдал).Однако тут случился прокол. Суть (насколько я понимаю) его была вот в чём: многие из этих "сине-белых" позиционировали себя в стиле "Украина - хорошо, но зачем лезть на Запад? Там геи, бездуховность, а на Востоке - братушки-славяне, вместе немца воевали, в одной стране жили, нужно с ними кучковаться". Были, конечно, там и просто украинофобы.Но, в общем, суть в том, что когда случился Крым, я со страхом начал читать ленты и посты некоторых знакомых, которые в ходе Евромайдана были радикально на стороне Яныка. Со страхом потому, что был риск оказаться с людьми уже невиртуально по разные стороны линии фронта (где он будет проходить, весной 2014 было ещё неясно - у меня до сих пор сохранились свои карты-наброски с разными вариантами развития ситуации).В результате оказалось: один, бывший советский офицер, писатель в т.ч. и н-ф книги о том, как ГГ вместе с братушками сражается против НАТО-бендер резко стал проукраинским волонтёром и журналистом; второй, сам из Мариуполя, клял евроассоциацию и майдан - начал плодить посты в стиле "Мариуполь никогда не будет российским, твари" и т.п.В общем, что-то похожее как весной 1917 приключилось. Даже термин можно тот самый использовать ("мартовские украинцы"): Делай что должен, и будь что будет. Рыба-сом

Повідомлень: 1102 З нами з: 29.11.16 Подякував: 224 раз. Подякували: 239 раз. Профіль 3 3 ВідповістиЦитата Додано: Пон 04 чер, 2018 23:39 yanyura написав: И еще о том, что должно разделить страну.

....

Т.е. все остальные граждане Крыма любой национальности, кроме крымскотатарской, лишаются права голосовать на выборах депутатов ВРУ и ВР АРК.



Всего 2 вопроса:

Является ли это сепаратизмом?

Захотят ли жители Крыма после принятия такого Закона вернуться в состав Украины? И еще о том, что должно разделить страну.....Т.е. все остальные граждане Крыма любой национальности, кроме крымскотатарской, лишаются права голосовать на выборах депутатов ВРУ и ВР АРК.Всего 2 вопроса:Является ли это сепаратизмом?Захотят ли жители Крыма после принятия такого Закона вернуться в состав Украины?



это апогей де*** ... про разъединение я промолчу . потому что много шагов неправильных было и без этого сделано . мы действовали с крымчанами как с врагами - а это граждане нашей страны . Это как советы - взорвали запорожскую гэс чтоб затопить немного немцев , но вместе утопили кучу своих .



тут другая хрень вырисовывается что украинец ( гражданин украины ) в украине будет лишен прав и вынужден будет спрашивать а можно ли ему в украине жить в отдельных местах ... это апогей де*** ... про разъединение я промолчу . потому что много шагов неправильных было и без этого сделано . мы действовали с крымчанами как с врагами - а это граждане нашей страны . Это как советы - взорвали запорожскую гэс чтоб затопить немного немцев , но вместе утопили кучу своих .тут другая хрень вырисовывается что украинец ( гражданин украины ) в украине будет лишен прав и вынужден будет спрашивать а можно ли ему в украине жить в отдельных местах ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2642 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 719 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 18192021 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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