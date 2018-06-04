О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 212223242526> Додано: Вів 05 чер, 2018 10:35 freeze написав: Майдан был не причиной, но несомненным поводом для аннексии.

Условно, если бы Янукович досидел в руководстве до сейчас, вероятность не аннексии Крыма была бы почти 100 процентной.

Майдан был не причиной, но несомненным поводом для аннексии.Условно, если бы Янукович досидел в руководстве до сейчас, вероятность не аннексии Крыма была бы почти 100 процентной.



2012 год . В крым на встречу с яныком приезжает путин . По пути путин встречается с ... "ночными волками" ... из-за этого опаздывает на 4 часа на встречу с яныком ... попутно произноситься фраза "вы про краснодар не забывайте" . за год до этого волки ездили на фестиваль в краснодар , туда же летал медведев .



Что-то еще надо о крыме ?



Лидер одной из влиятельных стран ни в что не ставит президента украины потому что встречается с "ночными волками" . задумайтесь .



все было заготовлено заранее . И крым . И флаги ДНР уже в 2009м были , и "майдановцев" готовили в лагерях в карпатах . Они просто подросли , из детей стали юношами ... Во многом все это неизбежность . 2012 год . В крым на встречу с яныком приезжает путин . По пути путин встречается с ... "ночными волками" ... из-за этого опаздывает на 4 часа на встречу с яныком ... попутно произноситься фраза "вы про краснодар не забывайте" . за год до этого волки ездили на фестиваль в краснодар , туда же летал медведев .Что-то еще надо о крыме ?Лидер одной из влиятельных стран ни в что не ставит президента украины потому что встречается с "ночными волками" . задумайтесь .все было заготовлено заранее . И крым . И флаги ДНР уже в 2009м были , и "майдановцев" готовили в лагерях в карпатах . Они просто подросли , из детей стали юношами ... Во многом все это неизбежность . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2663 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 732 раз. Профіль 1 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 10:41 Шановні учасники дискусії!

Якщо градус спілкування буде таким ж високим, я закрию тему без попередження!!!





З пов.Ірина Ірина_

Модератор Форуму Повідомлень: 362 З нами з: 14.09.13 Подякував: 33 раз. Подякували: 53 раз. Профіль Вебсайт Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 10:41 sal написав: freeze написав: Янукович досидел в руководстве до сейчас, вероятность не аннексии Крыма была бы почти 100 процентной. Янукович досидел в руководстве до сейчас, вероятность не аннексии Крыма была бы почти 100 процентной.

Многие не поддерживали майдан (опрос проводить не собирались). И не все из них стали на сторону майдана/украины во время аннексии. Без майдана сторонников Украины было бы намного больше! Многие не поддерживали майдан (опрос проводить не собирались). И не все из них стали на сторону майдана/украины во время аннексии. Без майдана сторонников Украины было бы намного больше!

Я вот такое не совсем понимаю. Допустим, я сам на майдан (второй) не ходил, считал, что битвы украинских граждан с украинскими внутренними войсками и милицией – не к добру, но чтоб вот так «не те победили, я против майдана (или там как Янык президентом стал в 2010 аналогично) – я против Украины, становлюсь россиянином/поляком» – для меня что-то превыше понимания. Украина – она кагбэ шире чем правительство, ВР и т.п.

Т.е. вопрос: сторонниками чего были те «домайданные сторонники Украины»: сторонниками ПР, «стабильности», Януковича? Украины – вряд ли. Я вот такое не совсем понимаю. Допустим, я сам на майдан (второй) не ходил, считал, что битвы украинских граждан с украинскими внутренними войсками и милицией – не к добру, но чтоб вот так «не те победили, я против майдана (или там как Янык президентом стал в 2010 аналогично) – я против Украины, становлюсь россиянином/поляком» – для меня что-то превыше понимания.Украина – она кагбэ шире чем правительство, ВР и т.п.Т.е. вопрос: сторонниками чего были те «домайданные сторонники Украины»: сторонниками ПР, «стабильности», Януковича? Украины – вряд ли. Делай что должен, и будь что будет. Рыба-сом

Повідомлень: 1105 З нами з: 29.11.16 Подякував: 225 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 3 3 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 10:54 Re: вопрос Рыба-сом написав: сторонниками чего были те «домайданные сторонники Украины»: сторонниками ПР, «стабильности», Януковича? Украины – вряд ли сторонниками чего были те «домайданные сторонники Украины»: сторонниками ПР, «стабильности», Януковича? Украины – вряд ли

Мир прекрасен и удивителен. Несдержанные люди, майданы, хулиганы, вандализм у многих вызывают неприятные ощущения и отвращение. В домайданные времена пренебрежительное отношение к украинскому вызывало отвращение. Хотелось развивать украинское, работать над этим. пришли/победили новые правильные украинцы на майдане и оказалось им украинское вовсе не надо! Так как, европейское все равно лучше и качественнее! Мир прекрасен и удивителен. Несдержанные люди, майданы, хулиганы, вандализм у многих вызывают неприятные ощущения и отвращение. В домайданные времена пренебрежительное отношение к украинскому вызывало отвращение. Хотелось развивать украинское, работать над этим. пришли/победили новые правильные украинцы на майдане и оказалось им украинское вовсе не надо! Так как, европейское все равно лучше и качественнее! sal Повідомлень: 2548 З нами з: 25.03.16 Подякував: 359 раз. Подякували: 210 раз. Профіль Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 10:56 Re: О сепаратизме Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2663 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 732 раз. Профіль 1 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 10:57 sal написав: Рыба-сом написав: сторонниками чего были те «домайданные сторонники Украины»: сторонниками ПР, «стабильности», Януковича? Украины – вряд ли сторонниками чего были те «домайданные сторонники Украины»: сторонниками ПР, «стабильности», Януковича? Украины – вряд ли

Мир прекрасен и удивителен. Несдержанные люди, майданы, хулиганы, вандализм у многих вызывают неприятные ощущения и отвращение. В домайданные времена пренебрежительное отношение к украинскому вызывало отвращение. Хотелось развивать украинское, работать над этим. пришли/победили новые правильные украинцы на майдане и оказалось им украинское вовсе не надо! Так как, европейское все равно лучше и качественнее! Мир прекрасен и удивителен. Несдержанные люди, майданы, хулиганы, вандализм у многих вызывают неприятные ощущения и отвращение. В домайданные времена пренебрежительное отношение к украинскому вызывало отвращение. Хотелось развивать украинское, работать над этим. пришли/победили новые правильные украинцы на майдане и оказалось им украинское вовсе не надо! Так как, европейское все равно лучше и качественнее!

Ну, это тогда категория "где хорошо - там и родина". Ну, это тогда категория "где хорошо - там и родина". Делай что должен, и будь что будет. Рыба-сом

Повідомлень: 1105 З нами з: 29.11.16 Подякував: 225 раз. Подякували: 241 раз. Профіль 3 3 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:00 alyak написав: Перес де Куэльяр написав: buratinyo В кінці треба було дописати ." Щасливо Вам залишатись,я поіхав взувати лапті". В кінці треба було дописати ." Щасливо Вам залишатись,я поіхав взувати лапті". около 7 млн украинцев покинули страну . и лично я не вижу разницы куда они сбежали - в италию , польшу или в россию . около 7 млн украинцев покинули страну . и лично я не вижу разницы куда они сбежали - в италию , польшу или в россию . 1 Звідки 5 млн ? Разом з ОРДЛОВцями і Кримчанами?

2 Скільки покинуло Україну до 2014 , тобто до приходу хунти?

3 Наприклад в росії кількість населення на км2 на порядок менший ніж у нас - нам щоб так розуплотнитись треба зменшитись на 30 млн мінімум

4 Основна маса людей поїхала не в росію ( до речі агресія росії на мій погляд не останнім чином спричинена тим , що вектор поїздок заробітчан різко змінився)

5 Як вважаєте, якщо керманичі силою відправляють своїх дітей вчитись і жити за кордон і при цьому не забороняють це робити простому населенню - то це правильніше в порівнянні з росією ( в якій діти всі в Європах/Америках) а простий люд зі скрєпами півників з гімна ліпить в Якутії (благо там середньорічна мінус. том у й не смердить)

alyak написав: ...... Мне немного будет стыдно смотреть в глаза человеку со Львова который помог , потому что за год так человек и не нашел себе достойной работы . Он сегодня работает ... внимание ... 800 грн В МЕСЯЦ ! Это Украина . Или иду по улице , просто подходит девушка и говорит что дома жрать нечего , дайте денег . НОРМАЛЬНАЯ , ОБЫЧНАЯ . В нормальной стране у нее должна быть четкая цепочка жизни , даже не выживания . Когда я вижу как стоит парень без ноги , уже немного выпивший , я все равно даю денег - просто потому что ему тяжелее меня . И я вижу это вокруг , постоянно .



Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять . ...... Мне немного будет стыдно смотреть в глаза человеку со Львова который помог , потому что за год так человек и не нашел себе достойной работы . Он сегодня работает ... внимание ... 800 грн В МЕСЯЦ ! Это Украина . Или иду по улице , просто подходит девушка и говорит что дома жрать нечего , дайте денег . НОРМАЛЬНАЯ , ОБЫЧНАЯ . В нормальной стране у нее должна быть четкая цепочка жизни , даже не выживания . Когда я вижу как стоит парень без ноги , уже немного выпивший , я все равно даю денег - просто потому что ему тяжелее меня . И я вижу это вокруг , постоянно .Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять . Якесь зазеркалля....

Я на роботу на 25 грн/година (чистими на руки +офіційне працевлаштування) без претензій до кваліфікації( за тиждень навчу все що треба ) знайти не можу , а ви казки про 800 грн/місяць розказуєте....

В мене є вільних станом на сьогодні три робочих місця з наступними умовами

а - бажання працювати

б - людина до мене влаштовується по трудовій

в - графік роботи я узгоджую з працівником , з умовою що працівник в місяць виде мінімум на 160 годин (20 змін х 8 годин чи 14 змін х 12 годин)



Так що зніміть лапшу з своїх вух і подивіться хоча б на свої досягнення , думаю у вас далеко не 800 грн/місяць 1 Звідки 5 млн ? Разом з ОРДЛОВцями і Кримчанами?2 Скільки покинуло Україну до 2014 , тобто до приходу хунти?3 Наприклад в росії кількість населення на км2 на порядок менший ніж у нас - нам щоб так розуплотнитись треба зменшитись на 30 млн мінімум4 Основна маса людей поїхала не в росію ( до речі агресія росії на мій погляд не останнім чином спричинена тим , що вектор поїздок заробітчан різко змінився)5 Як вважаєте, якщо керманичі силою відправляють своїх дітей вчитись і жити за кордон і при цьому не забороняють це робити простому населенню - то це правильніше в порівнянні з росією ( в якій діти всі в Європах/Америках) а простий люд зі скрєпами півників з гімна ліпить в Якутії (благо там середньорічна мінус. том у й не смердить)Якесь зазеркалля....Я на роботу на 25 грн/година (чистими на руки +офіційне працевлаштування) без претензій до кваліфікації( за тиждень навчу все що треба ) знайти не можу , а ви казки про 800 грн/місяць розказуєте....В мене є вільних станом на сьогодні три робочих місця з наступними умовамиа - бажання працюватиб - людина до мене влаштовується по трудовійв - графік роботи я узгоджую з працівником , з умовою що працівник в місяць виде мінімум на 160 годин (20 змін х 8 годин чи 14 змін х 12 годин)Так що зніміть лапшу з своїх вух і подивіться хоча б на свої досягнення , думаю у вас далеко не 800 грн/місяць http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19370 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1815 раз. Профіль 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:01 Re: категория Рыба-сом написав: где хорошо - там и родина где хорошо - там и родина

Живут там, где хорошо) А родиной называют все равно Украину, пусть даже и из Канады и Новой Зеландии (райские места). Живут там, где хорошо) А родиной называют все равно Украину, пусть даже и из Канады и Новой Зеландии (райские места). sal Повідомлень: 2548 З нами з: 25.03.16 Подякував: 359 раз. Подякували: 210 раз. Профіль Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:03 sal написав: Рыба-сом написав: где хорошо - там и родина где хорошо - там и родина

Живут там, где хорошо) А родиной называют все равно Украину, пусть даже и из Канады и Новой Зеландии (райские места). Живут там, где хорошо) А родиной называют все равно Украину, пусть даже и из Канады и Новой Зеландии (райские места).

Ещё на Марбелье есть филиал Козина Ещё на Марбелье есть филиал Козина Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5596 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3633 раз. Подякували: 1123 раз. Профіль 1 2 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:03 alyak написав: Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... На дурні питання-бувають дурні відповіді....

Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)

Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінках

Але мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію..... На дурні питання-бувають дурні відповіді....Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінкахАле мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію..... http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19370 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1815 раз. Профіль 1 Відповісти #<1 ... 212223242526> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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