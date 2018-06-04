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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Вів 05 чер, 2018 10:35
freeze написав:
Майдан был не причиной, но несомненным поводом для аннексии.
Условно, если бы Янукович досидел в руководстве до сейчас, вероятность не аннексии Крыма была бы почти 100 процентной.
2012 год . В крым на встречу с яныком приезжает путин . По пути путин встречается с ... "ночными волками" ... из-за этого опаздывает на 4 часа на встречу с яныком ... попутно произноситься фраза "вы про краснодар не забывайте" . за год до этого волки ездили на фестиваль в краснодар , туда же летал медведев .
Что-то еще надо о крыме ?
Лидер одной из влиятельных стран ни в что не ставит президента украины потому что встречается с "ночными волками" . задумайтесь .
все было заготовлено заранее . И крым . И флаги ДНР уже в 2009м были , и "майдановцев" готовили в лагерях в карпатах . Они просто подросли , из детей стали юношами ... Во многом все это неизбежность .
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alyak
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:41
Шановні учасники дискусії!
Якщо градус спілкування буде таким ж високим, я закрию тему без попередження!!!
З пов.Ірина
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Ірина_
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:41
sal написав: freeze написав:
Янукович досидел в руководстве до сейчас, вероятность не аннексии Крыма была бы почти 100 процентной.
Многие не поддерживали майдан (опрос проводить не собирались). И не все из них стали на сторону майдана/украины во время аннексии. Без майдана сторонников Украины было бы намного больше!
Я вот такое не совсем понимаю. Допустим, я сам на майдан (второй) не ходил, считал, что битвы украинских граждан с украинскими внутренними войсками и милицией – не к добру, но чтоб вот так «не те победили, я против майдана (или там как Янык президентом стал в 2010 аналогично) – я против Украины, становлюсь россиянином/поляком» – для меня что-то превыше понимания.
Украина – она кагбэ шире чем правительство, ВР и т.п.
Т.е. вопрос: сторонниками чего были те «домайданные сторонники Украины»: сторонниками ПР, «стабильности», Януковича? Украины – вряд ли.
Делай что должен, и будь что будет.
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Рыба-сом
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:54
Рыба-сом написав:
сторонниками чего были те «домайданные сторонники Украины»: сторонниками ПР, «стабильности», Януковича? Украины – вряд ли
Мир прекрасен и удивителен. Несдержанные люди, майданы, хулиганы, вандализм у многих вызывают неприятные ощущения и отвращение. В домайданные времена пренебрежительное отношение к украинскому вызывало отвращение. Хотелось развивать украинское, работать над этим. пришли/победили новые правильные украинцы на майдане и оказалось им украинское вовсе не надо! Так как, европейское все равно лучше и качественнее!
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sal
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:56
Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ...
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alyak
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Додано: Вів 05 чер, 2018 10:57
sal написав: Рыба-сом написав:
сторонниками чего были те «домайданные сторонники Украины»: сторонниками ПР, «стабильности», Януковича? Украины – вряд ли
Мир прекрасен и удивителен. Несдержанные люди, майданы, хулиганы, вандализм у многих вызывают неприятные ощущения и отвращение. В домайданные времена пренебрежительное отношение к украинскому вызывало отвращение. Хотелось развивать украинское, работать над этим. пришли/победили новые правильные украинцы на майдане и оказалось им украинское вовсе не надо! Так как, европейское все равно лучше и качественнее!
Ну, это тогда категория "где хорошо - там и родина".
Делай что должен, и будь что будет.
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Рыба-сом
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:00
alyak написав: Перес де Куэльяр написав:buratinyo
В кінці треба було дописати ." Щасливо Вам залишатись,я поіхав взувати лапті".
около 7 млн украинцев покинули страну . и лично я не вижу разницы куда они сбежали - в италию , польшу или в россию .
1 Звідки 5 млн ? Разом з ОРДЛОВцями і Кримчанами?
2 Скільки покинуло Україну до 2014 , тобто до приходу хунти?
3 Наприклад в росії кількість населення на км2 на порядок менший ніж у нас - нам щоб так розуплотнитись треба зменшитись на 30 млн мінімум
4 Основна маса людей поїхала не в росію ( до речі агресія росії на мій погляд не останнім чином спричинена тим , що вектор поїздок заробітчан різко змінився)
5 Як вважаєте, якщо керманичі силою відправляють своїх дітей вчитись і жити за кордон і при цьому не забороняють це робити простому населенню - то це правильніше в порівнянні з росією ( в якій діти всі в Європах/Америках) а простий люд зі скрєпами півників з гімна ліпить в Якутії (благо там середньорічна мінус. том у й не смердить)
alyak написав:
...... Мне немного будет стыдно смотреть в глаза человеку со Львова который помог , потому что за год так человек и не нашел себе достойной работы . Он сегодня работает ... внимание ... 800 грн В МЕСЯЦ ! Это Украина . Или иду по улице , просто подходит девушка и говорит что дома жрать нечего , дайте денег . НОРМАЛЬНАЯ , ОБЫЧНАЯ . В нормальной стране у нее должна быть четкая цепочка жизни , даже не выживания . Когда я вижу как стоит парень без ноги , уже немного выпивший , я все равно даю денег - просто потому что ему тяжелее меня . И я вижу это вокруг , постоянно .
Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять .
Якесь зазеркалля....
Я на роботу на 25 грн/година (чистими на руки +офіційне працевлаштування) без претензій до кваліфікації( за тиждень навчу все що треба ) знайти не можу , а ви казки про 800 грн/місяць розказуєте....
В мене є вільних станом на сьогодні три робочих місця з наступними умовами
а - бажання працювати
б - людина до мене влаштовується по трудовій
в - графік роботи я узгоджую з працівником , з умовою що працівник в місяць виде мінімум на 160 годин (20 змін х 8 годин чи 14 змін х 12 годин)
Так що зніміть лапшу з своїх вух і подивіться хоча б на свої досягнення , думаю у вас далеко не 800 грн/місяць
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:01
Рыба-сом написав:
где хорошо - там и родина
Живут там, где хорошо) А родиной называют все равно Украину, пусть даже и из Канады и Новой Зеландии (райские места).
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sal
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:03
sal написав: Рыба-сом написав:
где хорошо - там и родина
Живут там, где хорошо) А родиной называют все равно Украину, пусть даже и из Канады и Новой Зеландии (райские места).
Ещё на Марбелье есть филиал Козина
Всё IMHO
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:03
alyak написав:
Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ...
На дурні питання-бувають дурні відповіді....
Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)
Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінках
Але мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію.....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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