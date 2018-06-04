О сепаратизме

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на тему Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.

#<1 ... 2223242526> Додано: Вів 05 чер, 2018 11:07 budivelnik написав: 1 Звідки 5 млн ? Разом з ОРДЛОВцями і Кримчанами?

2 Скільки покинуло Україну до 2014 , тобто до приходу хунти?

3 Наприклад в росії кількість населення на км2 на порядок менший ніж у нас - нам щоб так розуплотнитись треба зменшитись на 30 млн мінімум

4 Основна маса людей поїхала не в росію ( до речі агресія росії на мій погляд не останнім чином спричинена тим , що вектор поїздок заробітчан різко змінився)

5 Як вважаєте, якщо керманичі силою відправляють своїх дітей вчитись і жити за кордон і при цьому не забороняють це робити простому населенню - то це правильніше в порівнянні з росією ( в якій діти всі в Європах/Америках) а простий люд зі скрєпами півників з гімна ліпить в Якутії (благо там середньорічна мінус. том у й не смердить)

1 Звідки 5 млн ? Разом з ОРДЛОВцями і Кримчанами?2 Скільки покинуло Україну до 2014 , тобто до приходу хунти?3 Наприклад в росії кількість населення на км2 на порядок менший ніж у нас - нам щоб так розуплотнитись треба зменшитись на 30 млн мінімум4 Основна маса людей поїхала не в росію ( до речі агресія росії на мій погляд не останнім чином спричинена тим , що вектор поїздок заробітчан різко змінився)5 Як вважаєте, якщо керманичі силою відправляють своїх дітей вчитись і жити за кордон і при цьому не забороняють це робити простому населенню - то це правильніше в порівнянні з росією ( в якій діти всі в Європах/Америках) а простий люд зі скрєпами півників з гімна ліпить в Якутії (благо там середньорічна мінус. том у й не смердить)



7 млн заробитчан - они формируют 25% всех чистых наших валютных постпулений , и мы не грохнулись в 2014-15 по курсу ниже только из за этих денег . Я писал об этом .



2. это покинули "до" и после 2014 . После 2014 процесс ускорился , но это не принципиально с точки зрения процессов .



3. сравнивайте нас не с россией а с европой , просто приучайтесь , у нас плотность такова что скоро эту территорию могут начать заселять . В 6 раз ниже той же германии .



5. мне тяжело судить о такой справедливости . я считаю что справедливости может в украине больше . вот дела меньше .







alyak написав: Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять . Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять . Якесь зазеркалля....

Я на роботу на 25 грн/година (чистими на руки +офіційне працевлаштування) без претензій до кваліфікації( за тиждень навчу все що треба ) знайти не можу , а ви казки про 800 грн/місяць розказуєте....

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Плохо ищете значит . Я рассказываю о фактах . Вопрос еще где искать , в киеве ? или в харьковской области ? 7 млн заробитчан - они формируют 25% всех чистых наших валютных постпулений , и мы не грохнулись в 2014-15 по курсу ниже только из за этих денег . Я писал об этом .2. это покинули "до" и после 2014 . После 2014 процесс ускорился , но это не принципиально с точки зрения процессов .3. сравнивайте нас не с россией а с европой , просто приучайтесь , у нас плотность такова что скоро эту территорию могут начать заселять . В 6 раз ниже той же германии .5. мне тяжело судить о такой справедливости . я считаю что справедливости может в украине больше . вот дела меньше .Якесь зазеркалля....Я на роботу на 25 грн/година (чистими на руки +офіційне працевлаштування) без претензій до кваліфікації( за тиждень навчу все що треба ) знайти не можу , а ви казки про 800 грн/місяць розказуєте....[/quote]Плохо ищете значит . Я рассказываю о фактах . Вопрос еще где искать , в киеве ? или в харьковской области ? Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2663 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 732 раз. Профіль 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:07 budivelnik написав: alyak написав: Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... На дурні питання-бувають дурні відповіді....

Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)

Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінках

Але мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію..... На дурні питання-бувають дурні відповіді....Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінкахАле мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію.....



Всегда есть отмазки почему чужие дети должны гибнуть на войне и почему у котиков лапки ... Всегда есть отмазки почему чужие дети должны гибнуть на войне и почему у котиков лапки ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2663 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 732 раз. Профіль 1 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:10 alyak написав: Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ...

Задайте этот вопрос себе ,чтобЫ не задавать его другим . Или вы считаете ,что патриотам фронт ,а "гнидам" предателям мирная жизнь ?. Задайте этот вопрос себе ,чтобЫ не задавать его другим . Или вы считаете ,что патриотам фронт ,а "гнидам" предателям мирная жизнь ?. Перес де Куэльяр

Повідомлень: 1350 З нами з: 06.01.17 Подякував: 464 раз. Подякували: 470 раз. Профіль 1 1 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:13 alyak написав: budivelnik написав: alyak написав: Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... На дурні питання-бувають дурні відповіді....

Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)

Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінках

Але мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію..... На дурні питання-бувають дурні відповіді....Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінкахАле мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію..... Всегда есть отмазки почему чужие дети должны гибнуть на войне и почему у котиков лапки ... Всегда есть отмазки почему чужие дети должны гибнуть на войне и почему у котиков лапки ... Хочете в лоб - отримуйте

А чому ви не в ОРДЛО сержантом чи міністром фінансів?

Чому ваші діти не під орудої соплі чи моторили ?

Вам же тут зле, наша влада і її дії вас не влаштовують...

Тому коли задаєте провокаційні питання-спробуйте на них же самому собі відповісти. Хочете в лоб - отримуйтеА чому ви не в ОРДЛО сержантом чи міністром фінансів?Чому ваші діти не під орудої соплі чи моторили ?Вам же тут зле, наша влада і її дії вас не влаштовують...Тому коли задаєте провокаційні питання-спробуйте на них же самому собі відповісти. http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 19370 З нами з: 15.01.09 Подякував: 120 раз. Подякували: 1815 раз. Профіль 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:14 Перес де Куэльяр написав: alyak написав: Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ...

Задайте этот вопрос себе ,чтобЫ не задавать его другим . Или вы считаете ,что патриотам фронт ,а "гнидам" предателям мирная жизнь ?. Задайте этот вопрос себе ,чтобЫ не задавать его другим . Или вы считаете ,что патриотам фронт ,а "гнидам" предателям мирная жизнь ?.



у меня есть ответ на этот вопрос , и он вам не понравиться ...



но я же вселенское зло ... а человек патриот типа , это накладывает определенную ответственность/обязательства .



ну если вы фитнес тренер , и рассказываете как правильно жить , как надо заниматься спортом , вы можете сами быть жердяем ?



вы должны выбирать - или сами занимаетесь спортом - тогда это пропагандируете , или тихонько об этом молчите и слушаете спортсменов .



PS. тоже прекращайте строчить беспричинные жалобы . у меня есть ответ на этот вопрос , и он вам не понравиться ...но я же вселенское зло ... а человек патриот типа , это накладывает определенную ответственность/обязательства .ну если вы фитнес тренер , и рассказываете как правильно жить , как надо заниматься спортом , вы можете сами быть жердяем ?вы должны выбирать - или сами занимаетесь спортом - тогда это пропагандируете , или тихонько об этом молчите и слушаете спортсменов .PS. тоже прекращайте строчить беспричинные жалобы . Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2663 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 732 раз. Профіль 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:16 Ірина_ написав: Шановні учасники дискусії!

Якщо градус спілкування буде таким ж високим, я закрию тему без попередження!!!





З пов.Ірина З пов.Ірина



Я б сказав - давно пора. Баните (правда, не Ви особисто) за безневинну дурницю, а тут м..., у якого вже 500 років безперервної війни Львова з козачеством (я так розумію, що у його хворій уяві Садовий особисто садить на палі), у якій беруть участь Президенти України, чомусь не прикриваєте.

З прогнозамиі аналізами економічними у нього вже давно проблеми, то вирішив зайнятися старою безпрограшною справою -поділом України на сорти.

Тоді вже краще дайте Еріку Найману вести блоги - він в націонал-територіальні крайнощі не впадає, а чітко економічно "топить" за активи, які будуть знецінюватися (я саме на нього ще з 2008 року і орієнтуюся).

ПС До форумчан - не підтримуйте цю г.... тему, а то заходиш на сайт - і вона відразу в топі. Це мій останній допис і надалі повний ігнор цієї теми як і її автора, чого і Вам раджу, так як переконувати з позицій логіки - даремна трата часу. Це для нього і йому подібних - як "символ віри" (це як моєму знайомому (тоді ще студенту) на всі екскурси його в історію про те, хто такі бандерівці і що їх вже давно немає, ще в далекі 80-ті казали в Москві - "я знаю, ти хароший бандера"). Я б сказав - давно пора. Баните (правда, не Ви особисто) за безневинну дурницю, а тут м..., у якого вже 500 років безперервної війни Львова з козачеством (я так розумію, що у його хворій уяві Садовий особисто садить на палі), у якій беруть участь Президенти України, чомусь не прикриваєте.З прогнозамиі аналізами економічними у нього вже давно проблеми, то вирішив зайнятися старою безпрограшною справою -поділом України на сорти.Тоді вже краще дайте Еріку Найману вести блоги - він в націонал-територіальні крайнощі не впадає, а чітко економічно "топить" за активи, які будуть знецінюватися (я саме на нього ще з 2008 року і орієнтуюся).ПС До форумчан - не підтримуйте цю г.... тему, а то заходиш на сайт - і вона відразу в топі. Це мій останній допис і надалі повний ігнор цієї теми як і її автора, чого і Вам раджу, так як переконувати з позицій логіки - даремна трата часу. Це для нього і йому подібних - як "символ віри" (це як моєму знайомому (тоді ще студенту) на всі екскурси його в історію про те, хто такі бандерівці і що їх вже давно немає, ще в далекі 80-ті казали в Москві - "я знаю, ти хароший бандера"). L Повідомлень: 321 З нами з: 19.05.08 Подякував: 2 раз. Подякували: 58 раз. Профіль 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:17 budivelnik написав: alyak написав: Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ... На дурні питання-бувають дурні відповіді....

Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)

Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінках

Але мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію..... На дурні питання-бувають дурні відповіді....Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінкахАле мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію.....

Вот так и получается, что одни "защищают в интернете", другие "в бизнесе", третьи в кругосветных поездках за бюджетный счёт.



И ВСЕ "патриоты" предпочитают держать свои туши, семьи (особенно детей), деньги, и т.д. подальше от Украины физически. Ещё крайне желательно иметь запасной или несколько паспортов.



Всё имущество страны давным-давно расписано на кипрские, виргинские и прочие делаверские конторы. (земля, недра (частные угольные пласты, месторождения) недвига, заводы, банки, торговые сети, и т.п.)



А что осталось от Украины? И есть ли скажем так "автентичные" патриоты? Или остались только патриотично-офшорные гибриды?



Чисто украинское в Украине осталось ещё что-то?



Уже пересичные приняли практику иметь авто на евро-номерах. Осталось только ещё записать свои квартиры на офшорные конторы, и всем получить по нескольку паспортов.



И все тогда станут как керманычи. И растворится Украина в офшорах окончательно, вместе со своими "патриотами" Вот так и получается, что одни "защищают в интернете", другие "в бизнесе", третьи в кругосветных поездках за бюджетный счёт.И ВСЕ "патриоты" предпочитают держать свои туши, семьи (особенно детей), деньги, и т.д. подальше от Украины физически. Ещё крайне желательно иметь запасной или несколько паспортов.Всё имущество страны давным-давно расписано на кипрские, виргинские и прочие делаверские конторы. (земля, недра (частные угольные пласты, месторождения) недвига, заводы, банки, торговые сети, и т.п.)А что осталось от Украины? И есть ли скажем так "автентичные" патриоты? Или остались только патриотично-офшорные гибриды?Чисто украинское в Украине осталось ещё что-то?Уже пересичные приняли практику иметь авто на евро-номерах. Осталось только ещё записать свои квартиры на офшорные конторы, и всем получить по нескольку паспортов.И все тогда станут как керманычи. И растворится Украина в офшорах окончательно, вместе со своими "патриотами" Всё IMHO Вкладчик1234

Повідомлень: 5596 З нами з: 18.04.15 Подякував: 3633 раз. Подякували: 1123 раз. Профіль 1 2 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:21 budivelnik написав: Хочете в лоб - отримуйте

А чому ви не в ОРДЛО сержантом чи міністром фінансів?

Чому ваші діти не під орудої соплі чи моторили ?

Вам же тут зле, наша влада і її дії вас не влаштовують...

Тому коли задаєте провокаційні питання-спробуйте на них же самому собі відповісти. Хочете в лоб - отримуйтеА чому ви не в ОРДЛО сержантом чи міністром фінансів?Чому ваші діти не під орудої соплі чи моторили ?Вам же тут зле, наша влада і її дії вас не влаштовують...Тому коли задаєте провокаційні питання-спробуйте на них же самому собі відповісти.



Я человек весьма консервативный . Для меня то что случилось - это трагедия . Служить ренегадам - это низко . Точно так же как например служить фашистам . Я разницы не вижу . Человек должен быть верен своим соседям , друзьям, я всегда буду говорить на том языке на котором говорят мои соседи .



что касается влады - то видимо она "ваша" ну так вы считаете . а я считаю что майдан оседлали проходимцы . Нам парят ту же шнягу что и янык - настроим дорог , попутно выдавливают выгоняют всех бунтарей типа саакашвили / савченко . То что делал янык . Но вас это устраивает потому что работает эффект "осажденной крепости" .



Этот эффект , эффект внешнего врага потоянно используют все правительства . В этот момент паства консолидируется вокруг лидера . Как вы думаете почему дряхлеющий путин пошел на конфликт с западом ? Потому что терял поддержку , он надоел . Но эффект внешнего врага работает на него .



Вы поинтересутесь откуда взялись личности типа гетелея например ... Я человек весьма консервативный . Для меня то что случилось - это трагедия . Служить ренегадам - это низко . Точно так же как например служить фашистам . Я разницы не вижу . Человек должен быть верен своим соседям , друзьям, я всегда буду говорить на том языке на котором говорят мои соседи .что касается влады - то видимо она "ваша" ну так вы считаете . а я считаю что майдан оседлали проходимцы . Нам парят ту же шнягу что и янык - настроим дорог , попутно выдавливают выгоняют всех бунтарей типа саакашвили / савченко . То что делал янык . Но вас это устраивает потому что работает эффект "осажденной крепости" .Этот эффект , эффект внешнего врага потоянно используют все правительства . В этот момент паства консолидируется вокруг лидера . Как вы думаете почему дряхлеющий путин пошел на конфликт с западом ? Потому что терял поддержку , он надоел . Но эффект внешнего врага работает на него .Вы поинтересутесь откуда взялись личности типа гетелея например ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2663 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 732 раз. Профіль 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:22 L написав: Я б сказав - давно пора. Баните (правда, не Ви особисто) за безневинну дурницю, а тут м..., у якого вже 500 років безперервної війни Львова з козачеством (я так розумію, що у його хворій уяві Садовий особисто садить на палі), у якій беруть участь Президенти України, чомусь не прикриваєте.

З прогнозамиі аналізами економічними у нього вже давно проблеми, то вирішив зайнятися старою безпрограшною справою -поділом України на сорти.

Я б сказав - давно пора. Баните (правда, не Ви особисто) за безневинну дурницю, а тут м..., у якого вже 500 років безперервної війни Львова з козачеством (я так розумію, що у його хворій уяві Садовий особисто садить на палі), у якій беруть участь Президенти України, чомусь не прикриваєте.З прогнозамиі аналізами економічними у нього вже давно проблеми, то вирішив зайнятися старою безпрограшною справою -поділом України на сорти.



Учите историю а не переходите на личности ... История дает возможность понимать откуда корни растут ... Учите историю а не переходите на личности ... История дает возможность понимать откуда корни растут ... Макропосиденьки в alyakа alyak Повідомлень: 2663 З нами з: 12.02.07 Подякував: 9 раз. Подякували: 732 раз. Профіль 1 Відповісти Додано: Вів 05 чер, 2018 11:28 Ірина_ написав: Шановні учасники дискусії!

Якщо градус спілкування буде таким ж високим, я закрию тему без попередження!!!





З пов.Ірина З пов.Ірина

Дочка - закривай цю тему,вона вибухонебезпечна. Дочка - закривай цю тему,вона вибухонебезпечна. tea Повідомлень: 14241 З нами з: 15.11.08 Подякував: 146 раз. Подякували: 1695 раз. Профіль 1 1 1 Відповісти #<1 ... 2223242526> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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