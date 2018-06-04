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О сепаратизме
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Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:07
budivelnik написав:
1 Звідки 5 млн ? Разом з ОРДЛОВцями і Кримчанами?
2 Скільки покинуло Україну до 2014 , тобто до приходу хунти?
3 Наприклад в росії кількість населення на км2 на порядок менший ніж у нас - нам щоб так розуплотнитись треба зменшитись на 30 млн мінімум
4 Основна маса людей поїхала не в росію ( до речі агресія росії на мій погляд не останнім чином спричинена тим , що вектор поїздок заробітчан різко змінився)
5 Як вважаєте, якщо керманичі силою відправляють своїх дітей вчитись і жити за кордон і при цьому не забороняють це робити простому населенню - то це правильніше в порівнянні з росією ( в якій діти всі в Європах/Америках) а простий люд зі скрєпами півників з гімна ліпить в Якутії (благо там середньорічна мінус. том у й не смердить)
7 млн заробитчан - они формируют 25% всех чистых наших валютных постпулений , и мы не грохнулись в 2014-15 по курсу ниже только из за этих денег . Я писал об этом .
2. это покинули "до" и после 2014 . После 2014 процесс ускорился , но это не принципиально с точки зрения процессов .
3. сравнивайте нас не с россией а с европой , просто приучайтесь , у нас плотность такова что скоро эту территорию могут начать заселять . В 6 раз ниже той же германии .
5. мне тяжело судить о такой справедливости . я считаю что справедливости может в украине больше . вот дела меньше .
alyak написав:
Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять .
Якесь зазеркалля....
Я на роботу на 25 грн/година (чистими на руки +офіційне працевлаштування) без претензій до кваліфікації( за тиждень навчу все що треба ) знайти не можу , а ви казки про 800 грн/місяць розказуєте....
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Плохо ищете значит . Я рассказываю о фактах . Вопрос еще где искать , в киеве ? или в харьковской области ?
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:07
budivelnik написав: alyak написав:
Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ...
На дурні питання-бувають дурні відповіді....
Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)
Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінках
Але мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію.....
Всегда есть отмазки почему чужие дети должны гибнуть на войне и почему у котиков лапки ...
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:10
alyak написав:
Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ...
Задайте этот вопрос себе ,чтобЫ не задавать его другим . Или вы считаете ,что патриотам фронт ,а "гнидам" предателям мирная жизнь ?.
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:13
alyak написав: budivelnik написав: alyak написав:
Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ...
На дурні питання-бувають дурні відповіді....
Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)
Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінках
Але мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію.....
Всегда есть отмазки почему чужие дети должны гибнуть на войне и почему у котиков лапки ...
Хочете в лоб - отримуйте
А чому ви не в ОРДЛО сержантом чи міністром фінансів?
Чому ваші діти не під орудої соплі чи моторили ?
Вам же тут зле, наша влада і її дії вас не влаштовують...
Тому коли задаєте провокаційні питання-спробуйте на них же самому собі відповісти.
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:14
Перес де Куэльяр написав: alyak написав:
Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ...
Задайте этот вопрос себе ,чтобЫ не задавать его другим . Или вы считаете ,что патриотам фронт ,а "гнидам" предателям мирная жизнь ?.
у меня есть ответ на этот вопрос , и он вам не понравиться ...
но я же вселенское зло ... а человек патриот типа , это накладывает определенную ответственность/обязательства .
ну если вы фитнес тренер , и рассказываете как правильно жить , как надо заниматься спортом , вы можете сами быть жердяем ?
вы должны выбирать - или сами занимаетесь спортом - тогда это пропагандируете , или тихонько об этом молчите и слушаете спортсменов .
PS. тоже прекращайте строчить беспричинные жалобы .
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alyak
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:16
Ірина_ написав:Шановні учасники дискусії!
Якщо градус спілкування буде таким ж високим, я закрию тему без попередження!!!
З пов.Ірина
Я б сказав - давно пора. Баните (правда, не Ви особисто) за безневинну дурницю, а тут м..., у якого вже 500 років безперервної війни Львова з козачеством (я так розумію, що у його хворій уяві Садовий особисто садить на палі), у якій беруть участь Президенти України, чомусь не прикриваєте.
З прогнозамиі аналізами економічними у нього вже давно проблеми, то вирішив зайнятися старою безпрограшною справою -поділом України на сорти.
Тоді вже краще дайте Еріку Найману вести блоги - він в націонал-територіальні крайнощі не впадає, а чітко економічно "топить" за активи, які будуть знецінюватися (я саме на нього ще з 2008 року і орієнтуюся).
ПС До форумчан - не підтримуйте цю г.... тему, а то заходиш на сайт - і вона відразу в топі. Це мій останній допис і надалі повний ігнор цієї теми як і її автора, чого і Вам раджу, так як переконувати з позицій логіки - даремна трата часу. Це для нього і йому подібних - як "символ віри" (це як моєму знайомому (тоді ще студенту) на всі екскурси його в історію про те, хто такі бандерівці і що їх вже давно немає, ще в далекі 80-ті казали в Москві - "я знаю, ти хароший бандера").
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:17
budivelnik написав: alyak написав:
Удивительно какое недовольство я вызвал у псевдопатриотов задав один вопрос - почему во время войны они не хотят защищать Родину ...
На дурні питання-бувають дурні відповіді....
Батьківщину захищають не тільки в окопах....(до речі там всього 30000-50000)
Можна захищати в бізнесі , можна навіть на цих сторінках
Але мені дивно - чому такі українофоби мучаються тут, а не виїхали пофіг куди в гейропу-піндосію чи скрєпію.....
Вот так и получается, что одни "защищают в интернете", другие "в бизнесе", третьи в кругосветных поездках за бюджетный счёт.
И ВСЕ "патриоты" предпочитают держать свои туши, семьи (особенно детей), деньги, и т.д. подальше от Украины физически. Ещё крайне желательно иметь запасной или несколько паспортов.
Всё имущество страны давным-давно расписано на кипрские, виргинские и прочие делаверские конторы. (земля, недра (частные угольные пласты, месторождения) недвига, заводы, банки, торговые сети, и т.п.)
А что осталось от Украины? И есть ли скажем так "автентичные" патриоты? Или остались только патриотично-офшорные гибриды?
Чисто украинское в Украине осталось ещё что-то?
Уже пересичные приняли практику иметь авто на евро-номерах. Осталось только ещё записать свои квартиры на офшорные конторы, и всем получить по нескольку паспортов.
И все тогда станут как керманычи. И растворится Украина в офшорах окончательно, вместе со своими "патриотами"
Всё IMHO
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:21
budivelnik написав:
Хочете в лоб - отримуйте
А чому ви не в ОРДЛО сержантом чи міністром фінансів?
Чому ваші діти не під орудої соплі чи моторили ?
Вам же тут зле, наша влада і її дії вас не влаштовують...
Тому коли задаєте провокаційні питання-спробуйте на них же самому собі відповісти.
Я человек весьма консервативный . Для меня то что случилось - это трагедия . Служить ренегадам - это низко . Точно так же как например служить фашистам . Я разницы не вижу . Человек должен быть верен своим соседям , друзьям, я всегда буду говорить на том языке на котором говорят мои соседи .
что касается влады - то видимо она "ваша" ну так вы считаете . а я считаю что майдан оседлали проходимцы . Нам парят ту же шнягу что и янык - настроим дорог , попутно выдавливают выгоняют всех бунтарей типа саакашвили / савченко . То что делал янык . Но вас это устраивает потому что работает эффект "осажденной крепости" .
Этот эффект , эффект внешнего врага потоянно используют все правительства . В этот момент паства консолидируется вокруг лидера . Как вы думаете почему дряхлеющий путин пошел на конфликт с западом ? Потому что терял поддержку , он надоел . Но эффект внешнего врага работает на него .
Вы поинтересутесь откуда взялись личности типа гетелея например ...
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:22
L написав:
Я б сказав - давно пора. Баните (правда, не Ви особисто) за безневинну дурницю, а тут м..., у якого вже 500 років безперервної війни Львова з козачеством (я так розумію, що у його хворій уяві Садовий особисто садить на палі), у якій беруть участь Президенти України, чомусь не прикриваєте.
З прогнозамиі аналізами економічними у нього вже давно проблеми, то вирішив зайнятися старою безпрограшною справою -поділом України на сорти.
Учите историю а не переходите на личности ... История дает возможность понимать откуда корни растут ...
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Додано: Вів 05 чер, 2018 11:28
Ірина_ написав:Шановні учасники дискусії!
Якщо градус спілкування буде таким ж високим, я закрию тему без попередження!!!
З пов.Ірина
Дочка - закривай цю тему,вона вибухонебезпечна.
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