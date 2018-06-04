|
|
|
О сепаратизме
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Авторський форум: Макроекономіка України, податки, розвиток регіонів та макроекономічні показники.
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:32
Почему я вообще за Украину , хотя большинство этого не понимают . Они думают что если надеть вышиванки , подцепить бандеру , то страна пойдет вперед . Улицы уже переименовали .
Потому что крах Украины означает крах всей демократической системы на постсоветском пространстве . На сегодня в странах с демократическим выбором кроме Украины проживает менее 10 млн человек ( грузия , прибалтика ) . Мы фактически форпост демократии на постсоветском пространстве . Поэтому к нам такое "внимание" .
Зная наши недостатки - очень легко нас валить с ног , что нам и показали . Но это все не окончилась . "васили" никогда не пойдут защищать свою родину , а ситуация может стать хуже . Ее уже продавливают не со стороны типа давайте за рф ... а со стороны псевдопатриотов , главная цель которых - выдавливать людей , жителей украины , с их жизненного пространства . Создавать им ощущение чуждости .
Просто если мы обосремся - у остальных не будет надежды .
-
alyak
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 12.02.07
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:33
tea написав:
Дочка - закривай цю тему,вона вибухонебезпечна.
Чем ?
Вы боитесь о чем-то говорить в слух ? В "свободной" стране ? В СССР секса нет ?
-
alyak
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 12.02.07
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:33
Немного добавлю свою предыдущую мысль.
99,99% "патриотов" являются лицемерами, лжецами и манипуляторами.
Носят вышиванки, но жён возят рожать в США, чтоб детки были американцами.
Деньги тоже любят в офшорах, или наличную валюту.
Имущество тоже записывать на подставные конторы.
Машины на евро-номерах, работа, запасные паспорта - тоже европейские
"Патриоты" нам впаривают, что главная проблема Украины - питун.
Спору нет - это проблема.
Но "офшорные патриоты" - это не меньшая проблема. Потому что они причиняли и причиняют ущерб даже больше! Поэтому страна нищая и может мечтать о былом успехе!
Если бы страну не растаскивали "офшорные патриоты" - и питун бы не напал. Потому что знал бы, что получит отпор.
А так - за годы независимости растащили и распродали всю армию. И оружие, и технику, и землю полигонов!
Это питун растащил, или "патриоты"? Если не то, и не другое - то где были патриоты, когда все годы независимости всё это происходило?
Всё IMHO
-
Вкладчик1234
-
-
- Повідомлень: 5596
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 3633 раз.
- Подякували: 1123 раз.
-
- Профіль
-
1
2
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:36
alyak написав: tea написав:
Дочка - закривай цю тему,вона вибухонебезпечна.
Чем ?
Вы боитесь о чем-то говорить в слух ?
Ні я,ні інші дописувачі не бояться.Думки форумчан кардинально протилежні і дискусія виходить за певні рамки.
Тому Дочка і попередила,що може закрити цю тему.
Краще давайте зосередимось на можливих індикаторах світової кризи,яка наближається.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14241
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 1695 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:40
alyak написав: budivelnik написав:
1 Звідки 5 млн ? Разом з ОРДЛОВцями і Кримчанами?
2 Скільки покинуло Україну до 2014 , тобто до приходу хунти?
3 Наприклад в росії кількість населення на км2 на порядок менший ніж у нас - нам щоб так розуплотнитись треба зменшитись на 30 млн мінімум
4 Основна маса людей поїхала не в росію ( до речі агресія росії на мій погляд не останнім чином спричинена тим , що вектор поїздок заробітчан різко змінився)
5 Як вважаєте, якщо керманичі силою відправляють своїх дітей вчитись і жити за кордон і при цьому не забороняють це робити простому населенню - то це правильніше в порівнянні з росією ( в якій діти всі в Європах/Америках) а простий люд зі скрєпами півників з гімна ліпить в Якутії (благо там середньорічна мінус. том у й не смердить)
7 млн заробитчан - они формируют 25% всех чистых наших валютных постпулений , и мы не грохнулись в 2014-15 по курсу ниже только из за этих денег . Я писал об этом .
Ви точно економіст?
І як економіст вважаєте що експорт невідновлювальних природних ресурсів типу нафти/газу- це вау , а експорт робочої сили - це фе?
alyak написав:
2. это покинули "до" и после 2014 . После 2014 процесс ускорился , но это не принципиально с точки зрения процессов .
Отже 3-4 млн в росії до 2013 з середньою оплатою праці в 300-400 доларів/місяць за фахівця-інженера - це скрепно , а 1-2 млн в росії( до 500 доларів/місяць) і 4-5 млн в Європі з середньою оплатою від 500 до 1500 - це фе ?
А може б просто порахували вигоду від переводів і побачили б що правильніше?
Додам
Україна останніх 200 років постійно була експортером робочої сили , що до революції в Канаду/Аргентину/США , що між 1922-1990 в Сибір , що зараз в Європу
Основне це розмір доходів який заробітчанами перечисляється в Україну, і коли заробітчани з 5 млн пересилають стількиж скільки аграрії чи металурги.... то може треба аграріїв і металургів хаїти ?
alyak написав:
3. сравнивайте нас не с россией а с европой , просто приучайтесь , у нас плотность такова что скоро эту территорию могут начать заселять . В 6 раз ниже той же германии .
1 Не вказуйте мені що я маю робити і я не покажу вам напрямок руху.
2 Росія до Уралу- це Європа
3 Ми останні 300 років були в одній державі з росією , тому не дивно що міграційно/демографічно/популяційні процеси я розглядаю в порівнянні з рф, а не з ФРН
alyak написав:
5. мне тяжело судить о такой справедливости . я считаю что справедливости может в украине больше . вот дела меньше .
Дивна позиція....
Вам більше подобаються коли вас мають за бидло і брешуть в очі , ніж коли дають можливість самостійно вибирати що ви хочете/будете робити . а що не варто?
alyak написав: budivelnik написав: alyak написав:
Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять .
Якесь зазеркалля....
Я на роботу на 25 грн/година (чистими на руки +офіційне працевлаштування) без претензій до кваліфікації( за тиждень навчу все що треба ) знайти не можу , а ви казки про 800 грн/місяць розказуєте....
Плохо ищете значит . Я рассказываю о фактах . Вопрос еще где искать , в киеве ? или в харьковской области ?
У вас ум за разум зайшов?
Це ви розповідаєте про попу і 800 грн/місяць заробітків
Я описую що в мене є три вільних робочих місця з зарплатою в 25 грн/година , на яку я не можу знайти працівників...
То може нехай міфічні працівники які погоджуються працювати на 5 грн/родина - мене шукають ? Це ж в їх інтересах...
На рахунок Харкова-Луганська....
Якщо у вас такі розцінки , то може нехай відривають дупки і їдуть до нас ?
Як на мене краще у Львові зняти кімнату в гуртожитку за 1500 грн і отримуючи 6000 грн зарплати мати ще 4500 на власні потреби
Ніж працюючи в Харкові на 800 , накопичувати по 1000 грн в місяць комунальних боргів....
http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 19370
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 120 раз.
- Подякували: 1815 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:41
ШановнI Модератори закрийте будьласка цю тему . Ватне «лайно» пропогу€ проти держави Украiна , пiдрива€ конституцiйнмй лад , та поняття незалежностI . Прошу вiзьмiть це до вiдома.
-
Перес де Куэльяр
-
-
- Повідомлень: 1350
- З нами з: 06.01.17
- Подякував: 464 раз.
- Подякували: 470 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:42
tea написав: alyak написав: tea написав:
Дочка - закривай цю тему,вона вибухонебезпечна.
Чем ?
Вы боитесь о чем-то говорить в слух ?
Ні я,ні інші дописувачі не бояться.Думки форумчан кардинально протилежні і дискусія виходить за певні рамки.
т.е. проблема не в вас , но требуете вы ?
а главное как я понимаю вы не можете себя держать в руках ?
какие рамки вы определили дискуссии ?
-
alyak
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 12.02.07
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:44
Перес де Куэльяр написав:
ШановнI Модератори закрийте будьласка цю тему . Ватне «лайно» пропогу€ проти держави Украiна , пiдрива€ конституцiйнмй лад , та поняття незалежностI . Прошу вiзьмiть це до вiдома.
Можете обосновать ?
Я вижу то что зацепило вас и вашего товарища - когда я спросил об армии , почему вы не хотите идти защищать Родину в период войны . Отсюда вся истерика .
-
alyak
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 12.02.07
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 732 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:48
alyak написав:
т.е. проблема не в вас , но требуете вы ?
а главное как я понимаю вы не можете себя держать в руках ? какие рамки вы определили дискуссии
?
1.Першою запропонувала Ірина.
2.А чому я не можу тримати себе в руках.Звідки такий висновок?
3.Ну хоча б звертатись до форумчан на Ви і не переходити на особисті образи.
Ірина зі сторони правильно підмітила - градус дискусії підвищився.
-
tea
-
-
- Повідомлень: 14241
- З нами з: 15.11.08
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 1695 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 05 чер, 2018 11:49
budivelnik написав:
Ви точно економіст?
І як економіст вважаєте що експорт невідновлювальних природних ресурсів типу нафти/газу- це вау , а експорт робочої сили - це фе?
Не хочу заниматься распашенками , нет времени , только на этот вопрос .
Экспорт рабочей силы это замечательно ... Берете вывозите 3% умнейших людей в стране , и дальше они не разрабывают вам комбайн , соотвенно 97% оставшихся или серпом убирают или импортирует комбайн сделанный чужими рабочими . Наши сидеть будут без работы , а немецкие рабочие будут зарабатывать .
Вы можете вывезти больше , тогда они там будут зарабатывать деньги , а мы здесь будем содержать их мам, дедушек , детей и ругаться на плохие дороги .
Те кто уезжают - это люди мотивированные , способные к действию , у нас остаются те кто остаются .
ну и так далее ...
государство - это люди . люди это не ресурс , это государство . невозобновляемые источники сменят возобновляемые. людей никто не заменит . экономика - это люди . убери людей - экономики не будет как предмета ...
-
alyak
-
-
- Повідомлень: 2662
- З нами з: 12.02.07
- Подякував: 9 раз.
- Подякували: 732 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|