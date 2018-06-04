О сепаратизме

Додано: Вів 05 чер, 2018 11:40

alyak написав: budivelnik написав: 1 Звідки 5 млн ? Разом з ОРДЛОВцями і Кримчанами?

2 Скільки покинуло Україну до 2014 , тобто до приходу хунти?

3 Наприклад в росії кількість населення на км2 на порядок менший ніж у нас - нам щоб так розуплотнитись треба зменшитись на 30 млн мінімум

4 Основна маса людей поїхала не в росію ( до речі агресія росії на мій погляд не останнім чином спричинена тим , що вектор поїздок заробітчан різко змінився)

5 Як вважаєте, якщо керманичі силою відправляють своїх дітей вчитись і жити за кордон і при цьому не забороняють це робити простому населенню - то це правильніше в порівнянні з росією ( в якій діти всі в Європах/Америках) а простий люд зі скрєпами півників з гімна ліпить в Якутії (благо там середньорічна мінус. том у й не смердить)

1 Звідки 5 млн ? Разом з ОРДЛОВцями і Кримчанами?2 Скільки покинуло Україну до 2014 , тобто до приходу хунти?3 Наприклад в росії кількість населення на км2 на порядок менший ніж у нас - нам щоб так розуплотнитись треба зменшитись на 30 млн мінімум4 Основна маса людей поїхала не в росію ( до речі агресія росії на мій погляд не останнім чином спричинена тим , що вектор поїздок заробітчан різко змінився)5 Як вважаєте, якщо керманичі силою відправляють своїх дітей вчитись і жити за кордон і при цьому не забороняють це робити простому населенню - то це правильніше в порівнянні з росією ( в якій діти всі в Європах/Америках) а простий люд зі скрєпами півників з гімна ліпить в Якутії (благо там середньорічна мінус. том у й не смердить) 7 млн заробитчан - они формируют 25% всех чистых наших валютных постпулений , и мы не грохнулись в 2014-15 по курсу ниже только из за этих денег . Я писал об этом . 7 млн заробитчан - они формируют 25% всех чистых наших валютных постпулений , и мы не грохнулись в 2014-15 по курсу ниже только из за этих денег . Я писал об этом .

alyak написав: 2. это покинули "до" и после 2014 . После 2014 процесс ускорился , но это не принципиально с точки зрения процессов . 2. это покинули "до" и после 2014 . После 2014 процесс ускорился , но это не принципиально с точки зрения процессов .

alyak написав: 3. сравнивайте нас не с россией а с европой , просто приучайтесь , у нас плотность такова что скоро эту территорию могут начать заселять . В 6 раз ниже той же германии . 3. сравнивайте нас не с россией а с европой , просто приучайтесь , у нас плотность такова что скоро эту территорию могут начать заселять . В 6 раз ниже той же германии .

alyak написав: 5. мне тяжело судить о такой справедливости . я считаю что справедливости может в украине больше . вот дела меньше . 5. мне тяжело судить о такой справедливости . я считаю что справедливости может в украине больше . вот дела меньше .

alyak написав: budivelnik написав: alyak написав: Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять . Потому когда вы дописываете про лапти , научитесь сначала снимать лапшу с ушей . Оглянитесь вокруг , постарайтесь хоть что-то поменять . Якесь зазеркалля....

Я на роботу на 25 грн/година (чистими на руки +офіційне працевлаштування) без претензій до кваліфікації( за тиждень навчу все що треба ) знайти не можу , а ви казки про 800 грн/місяць розказуєте.... Якесь зазеркалля....Я на роботу на 25 грн/година (чистими на руки +офіційне працевлаштування) без претензій до кваліфікації( за тиждень навчу все що треба ) знайти не можу , а ви казки про 800 грн/місяць розказуєте.... Плохо ищете значит . Я рассказываю о фактах . Вопрос еще где искать , в киеве ? или в харьковской области ? Плохо ищете значит . Я рассказываю о фактах . Вопрос еще где искать , в киеве ? или в харьковской области ?

Ви точно економіст?І як економіст вважаєте що експорт невідновлювальних природних ресурсів типу нафти/газу- це вау , а експорт робочої сили - це фе?Отже 3-4 млн в росії до 2013 з середньою оплатою праці в 300-400 доларів/місяць за фахівця-інженера - це скрепно , а 1-2 млн в росії( до 500 доларів/місяць) і 4-5 млн в Європі з середньою оплатою від 500 до 1500 - це фе ?А може б просто порахували вигоду від переводів і побачили б що правильніше?ДодамУкраїна останніх 200 років постійно була експортером робочої сили , що до революції в Канаду/Аргентину/США , що між 1922-1990 в Сибір , що зараз в ЄвропуОсновне це розмір доходів який заробітчанами перечисляється в Україну, і коли заробітчани з 5 млн пересилають стількиж скільки аграрії чи металурги.... то може треба аграріїв і металургів хаїти ?1 Не вказуйте мені що я маю робити і я не покажу вам напрямок руху.2 Росія до Уралу- це Європа3 Ми останні 300 років були в одній державі з росією , тому не дивно що міграційно/демографічно/популяційні процеси я розглядаю в порівнянні з рф, а не з ФРНДивна позиція....Вам більше подобаються коли вас мають за бидло і брешуть в очі , ніж коли дають можливість самостійно вибирати що ви хочете/будете робити . а що не варто?У вас ум за разум зайшов?Це ви розповідаєте про попу і 800 грн/місяць заробітківЯ описую що в мене є три вільних робочих місця з зарплатою в 25 грн/година , на яку я не можу знайти працівників...То може нехай міфічні працівники які погоджуються працювати на 5 грн/родина - мене шукають ? Це ж в їх інтересах...На рахунок Харкова-Луганська....Якщо у вас такі розцінки , то може нехай відривають дупки і їдуть до нас ?Як на мене краще у Львові зняти кімнату в гуртожитку за 1500 грн і отримуючи 6000 грн зарплати мати ще 4500 на власні потребиНіж працюючи в Харкові на 800 , накопичувати по 1000 грн в місяць комунальних боргів....