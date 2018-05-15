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В ООН прогнозують скорочення
населення України до рівня...

В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:11

В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...

Пропонуємо до обговорення:
Протягом найближчих десятиліть населення України буде стрімко скорочуватися

Дивися повний текст В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня 1950 року.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:12

Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.
sena_2008atp
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