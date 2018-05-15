Протягом найближчих десятиліть населення України буде стрімко скорочуватися
Дивися повний текст В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня 1950 року.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:11
В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня 1950 року.
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:12
Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.
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