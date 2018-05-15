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В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:11
Пропонуємо до обговорення:
Протягом найближчих десятиліть населення України буде стрімко скорочуватися
Дивися повний текст В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня 1950 року
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:12
Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.
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sena_2008atp
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:47
sena_2008atp написав:
Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.
Мёртвые души на выборах могут использовать. Вот и не переписывают.
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Ratatui
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:49
sena_2008atp написав:
Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.
По динамике потребления хлеба - в стране проживает 32 млн человек.
Можно, конечно, рассуждать о резком изменении гастрономических пристрастий украинцев, а можно пораскинуть мозгами, и согласиться с этой оценкой, пусть и грубой.
В принципе, это более-менее реально - минус 10 млн "естественной" убыли (высокая смертность и низкая рождаемость) за 27 лет, и еще 10 млн - рабочая эмиграция, из которой одна половина уехавших уже никогда не вернется сюда жить, а вторая - вернется, когда работать за границей не останется здоровья.
Вероятнее всего, что к 2050 году, если Украина больше не лишится территорий, население составит 24-25 млн человек.
Возможно, если появится рынок земли, на несколько миллионов население пополнят китайцы.
Территория для жизни то не просто благоприятная, а одна из лучших. Если неумелое управление своей страной приводит к упадку народа, то новый народ не заставит себя очень долго ждать...
Востаннє редагувалось zРадио
в Нед 20 тра, 2018 19:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:52
zРадио написав: sena_2008atp написав:
Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.
По динамике потребления хлеба - в стране проживает 32 млн человек.
Можно, конечно, рассуждать о резком изменении гастрономических пристрастий украинцев, а можно пораскинуть мозгами, и согласиться с этой оценкой, пусть и грубой.
В принципе, это более-менее реально - минус 10 млн "естественной" убыли (высокая смертность и низкая рождаемость) за 27 лет, и еще 10 млн - рабочая эмиграция, из которой одна половина уехавших уже никогда не вернуться сюда жить, а вторая - вернется, когда работать за границей не останется здоровья.
Вероятнее всего, что к 2050 году, если Украина больше не лишится территорий, население составит 24-25 млн человек.
Возможно, если появится рынок земли, на несколько миллионов население пополнят китайцы.
Территория для жизни то не просто благоприятная, а одна из лучших. Если неумелое управление своей страной приводит к упадку народа, то новый народ не заставит себя очень долго ждать...
Многие из верховной рады с родней просто на устриц перешли с хлеба.
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Ratatui
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Додано: Нед 20 тра, 2018 19:56
Ratatui написав: zРадио написав: sena_2008atp написав:
Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.
По динамике потребления хлеба - в стране проживает 32 млн человек.
Можно, конечно, рассуждать о резком изменении гастрономических пристрастий украинцев, а можно пораскинуть мозгами, и согласиться с этой оценкой, пусть и грубой.
В принципе, это более-менее реально - минус 10 млн "естественной" убыли (высокая смертность и низкая рождаемость) за 27 лет, и еще 10 млн - рабочая эмиграция, из которой одна половина уехавших уже никогда не вернуться сюда жить, а вторая - вернется, когда работать за границей не останется здоровья.
Вероятнее всего, что к 2050 году, если Украина больше не лишится территорий, население составит 24-25 млн человек.
Возможно, если появится рынок земли, на несколько миллионов население пополнят китайцы.
Территория для жизни то не просто благоприятная, а одна из лучших. Если неумелое управление своей страной приводит к упадку народа, то новый народ не заставит себя очень долго ждать...
Многие из верховной рады с родней просто на устриц перешли с хлеба.
Точно! А еще один государственный муж сказал, что украинцы слишком много жрут. Если принять во внимание сей важный аргумент, и наложить его на динамику потребления хлеба, то даже 32 млн будет завышенной оценкой
Ведь украинцы то в 3 глотки стали есть, а значит меньшее количество украинцев стало кушать большее количество хлеба
Если серьезно, то кроме хлеба также можно наблюдать за динамикой экономически активного населения - то есть количество трудоустроенных плюс частные предприниматели.
И применяя среднестатистические оценки, получить чуть больше - 34 млн жителей
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Додано: Нед 20 тра, 2018 20:40
Цікаво як вони збираються 7 млн українців що емігрували рахувати
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Додано: Нед 20 тра, 2018 21:46
Три города, это Киев, Одесса, Львов?
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Додано: Нед 20 тра, 2018 21:51
Оранжевый-хит сезона написав:
Три города, это Киев, Одесса, Львов?
Львов точно не дотянет. Харьков или Днепр.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 21:55
Киев, Харьков, Львов только если считать туристов и студентов коих море, Одесса - не знаю
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