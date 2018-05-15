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В ООН прогнозують скорочення
населення України до рівня...

В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:02

  Оранжевый-хит сезона написав:Три города, это Киев, Одесса, Львов?

Харьков, Днепр, Донецк
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Ukrainian
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:39

Re: В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня.

  Ukrainian написав:Харьков, Днепр, Донецк

Донецк? Судя по темпам сокрашения населения от Юзовки лет через 10 разве что село останется, а уж к 2050 году.. если кто и вспомнить то на уроке истории.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:59

позоже мы опережаем график лет на 30...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
Тракторист
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