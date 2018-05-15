Харьков, Днепр, Донецк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:02
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:39
Re: В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня.
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:59
позоже мы опережаем график лет на 30...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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