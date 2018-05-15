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В ООН прогнозують скорочення
населення України до рівня...

В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:02

  Оранжевый-хит сезона написав:Три города, это Киев, Одесса, Львов?

Харьков, Днепр, Донецк
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:39

Re: В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня.

  Ukrainian написав:Харьков, Днепр, Донецк

Донецк? Судя по темпам сокрашения населения от Юзовки лет через 10 разве что село останется, а уж к 2050 году.. если кто и вспомнить то на уроке истории.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:16

  zРадио написав:
  sena_2008atp написав:Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.

По динамике потребления хлеба - в стране проживает 32 млн человек.

Можно, конечно, рассуждать о резком изменении гастрономических пристрастий украинцев, а можно пораскинуть мозгами, и согласиться с этой оценкой, пусть и грубой.

В принципе, это более-менее реально - минус 10 млн "естественной" убыли (высокая смертность и низкая рождаемость) за 27 лет, и еще 10 млн - рабочая эмиграция, из которой одна половина уехавших уже никогда не вернется сюда жить, а вторая - вернется, когда работать за границей не останется здоровья.

Вероятнее всего, что к 2050 году, если Украина больше не лишится территорий, население составит 24-25 млн человек.

Возможно, если появится рынок земли, на несколько миллионов население пополнят китайцы.

Территория для жизни то не просто благоприятная, а одна из лучших. Если неумелое управление своей страной приводит к упадку народа, то новый народ не заставит себя очень долго ждать...

Арабы и прочие понаехавшие чурки не едят хлеб.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:09

  Ukrainian написав:Цікаво як вони збираються 7 млн українців що емігрували рахувати

кол-во выехавших - кол-во приехавших. Баланс все покажет. Н логично ли?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:35

Наверное учтен рост населения Крыма.
nik1
 
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  #<12
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