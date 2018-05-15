Харьков, Днепр, Донецк
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:02
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 20 тра, 2018 22:39
Re: В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня.
Додано: Пон 21 тра, 2018 08:16
Арабы и прочие понаехавшие чурки не едят хлеб.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:09
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:30
Re: В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня.
Странные цифры приведены, 36 млн население будет к 2050 году только в случае прироста за счет миграции, пока что фактическое количество не думаю что больше 32 млн, учитывая что в последние годы произошло резкое старение населения за счет выезда более молодой части за бугор, то в ближайшие 10 лет произойдет сокращение за счет увеличившегося разрыва, обусловленного преобладанием пожилого населения. То есть, мне кажется, можно говорить о сокращении в следующие 10-20 лет еще на млн.5. Итого к 2030-2035 году в Украине население не будет превышать 28 млн. фактически проживающих, если вот прям сегодня остановится отток трудоспособного населения, а так как он пока останавливаться не собирается, то перспективы и того печальнее. Ситуацию может спасти только миграция в Украину из стран, где ввиду тех или иных причин (экономических, политических, экологических, военных, техногенных, демографических (ко всем причинам и/или)) существование еще более низкого уровня. Я уже сейчас вижу, что в последние годы выросло число арабов в Киеве, очень много в Киеве из Ганы (там и экономическая ситуация и экологическая - ...Украина просто рай земной).
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:35
Это совковая методика. Она работала в совке, когда фактически все топтали хлеб т.к он был дешевый и питательный. Сейчас многие люди умственного труда срезали в своем рационе углеводы. Я, например, уже больше года хлеб почти исключил.
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:41
Подтверждаю, мы с женой убрали хлеб из рациона несколько лет назад. Среди продвинутой молодежи хлеб так же не особо популярен, насколько я знаю. Так что измерять кол-во населения по потреблению хлеба уже неактуально в наше время.
Додано: Пон 21 тра, 2018 11:53
Кроме потребления хлеба сейчас существует достаточное количество методик позволяющих посчитать реальное количество населения в стране и все они дают результат в пределах 32-34млн.,конечно, перепись это определит более точно, но ее "рэхворматоры" проводить не станут никогда
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:06
Дело не хлебе (хотя по статистике его выпекается менее 90 тыс. т/мес, т.е. около 100 гр/чел/день).
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 березня 2018 року та середня чисельність у січні-лютому 2018 року
Постійне населення на 1 березня 2018 року 42 176 626
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя.
На 1-е мая, видимо, уже 42 135 тыс. (с учетом депопуляции за март-апрель). Из них около 3 млн. в ЛДНР-ах и 6-7 миллионов постоянных заробитчан. Т.е. реальное наличное население, находящиеся на территории, по которой существует достоверная статистика, действительно не превышает 33 млн. человек
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