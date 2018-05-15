В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...

Додано: Пон 21 тра, 2018 12:06

Чисельність населення (за оцінкою) на 1 березня 2018 року та середня чисельність у січні-лютому 2018 року

Постійне населення на 1 березня 2018 року 42 176 626

1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя.

Дело не хлебе (хотя по статистике его выпекается менее 90 тыс. т/мес, т.е. около 100 гр/чел/день).На 1-е мая, видимо, уже 42 135 тыс. (с учетом депопуляции за март-апрель). Из них около 3 млн. в ЛДНР-ах и 6-7 миллионов постоянных заробитчан. Т.е. реальное наличное население, находящиеся на территории, по которой существует достоверная статистика, действительно не превышает 33 млн. человек