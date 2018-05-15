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В ООН прогнозують скорочення
населення України до рівня...

В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:02

  Оранжевый-хит сезона написав:Три города, это Киев, Одесса, Львов?

Харьков, Днепр, Донецк
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 22:39

Re: В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня.

  Ukrainian написав:Харьков, Днепр, Донецк

Донецк? Судя по темпам сокрашения населения от Юзовки лет через 10 разве что село останется, а уж к 2050 году.. если кто и вспомнить то на уроке истории.
Джон
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 08:16

  zРадио написав:
  sena_2008atp написав:Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.

По динамике потребления хлеба - в стране проживает 32 млн человек.

Можно, конечно, рассуждать о резком изменении гастрономических пристрастий украинцев, а можно пораскинуть мозгами, и согласиться с этой оценкой, пусть и грубой.

В принципе, это более-менее реально - минус 10 млн "естественной" убыли (высокая смертность и низкая рождаемость) за 27 лет, и еще 10 млн - рабочая эмиграция, из которой одна половина уехавших уже никогда не вернется сюда жить, а вторая - вернется, когда работать за границей не останется здоровья.

Вероятнее всего, что к 2050 году, если Украина больше не лишится территорий, население составит 24-25 млн человек.

Возможно, если появится рынок земли, на несколько миллионов население пополнят китайцы.

Территория для жизни то не просто благоприятная, а одна из лучших. Если неумелое управление своей страной приводит к упадку народа, то новый народ не заставит себя очень долго ждать...

Арабы и прочие понаехавшие чурки не едят хлеб.
Я верю в честность Президента
И в неподкупность постовых, В заботу банка о клиентах... В русалок верю, в домовых......
Captain Obvious
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:09

  Ukrainian написав:Цікаво як вони збираються 7 млн українців що емігрували рахувати

кол-во выехавших - кол-во приехавших. Баланс все покажет. Н логично ли?
magneet
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:35

Наверное учтен рост населения Крыма.
nik1
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:30

Re: В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня.

Странные цифры приведены, 36 млн население будет к 2050 году только в случае прироста за счет миграции, пока что фактическое количество не думаю что больше 32 млн, учитывая что в последние годы произошло резкое старение населения за счет выезда более молодой части за бугор, то в ближайшие 10 лет произойдет сокращение за счет увеличившегося разрыва, обусловленного преобладанием пожилого населения. То есть, мне кажется, можно говорить о сокращении в следующие 10-20 лет еще на млн.5. Итого к 2030-2035 году в Украине население не будет превышать 28 млн. фактически проживающих, если вот прям сегодня остановится отток трудоспособного населения, а так как он пока останавливаться не собирается, то перспективы и того печальнее. Ситуацию может спасти только миграция в Украину из стран, где ввиду тех или иных причин (экономических, политических, экологических, военных, техногенных, демографических (ко всем причинам и/или)) существование еще более низкого уровня. Я уже сейчас вижу, что в последние годы выросло число арабов в Киеве, очень много в Киеве из Ганы (там и экономическая ситуация и экологическая - ...Украина просто рай земной).
rjkz
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:35

  zРадио написав:
  sena_2008atp написав:Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.

По динамике потребления хлеба - в стране проживает 32 млн человек.

Это совковая методика. Она работала в совке, когда фактически все топтали хлеб т.к он был дешевый и питательный. Сейчас многие люди умственного труда срезали в своем рационе углеводы. Я, например, уже больше года хлеб почти исключил.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:41

  ssnet написав:
  zРадио написав:
  sena_2008atp написав:Повна дурня.Нас вже меньше ніж 40 мільонів,а може меньше ніж 35.Влада тому і не проводить перепис,цифра буде шокуюча.

По динамике потребления хлеба - в стране проживает 32 млн человек.

Это совковая методика. Она работала в совке, когда фактически все топтали хлеб т.к он был дешевый и питательный. Сейчас многие люди умственного труда срезали в своем рационе углеводы. Я, например, уже больше года хлеб почти исключил.

Подтверждаю, мы с женой убрали хлеб из рациона несколько лет назад. Среди продвинутой молодежи хлеб так же не особо популярен, насколько я знаю. Так что измерять кол-во населения по потреблению хлеба уже неактуально в наше время.
deniska
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 11:53

  deniska написав:Подтверждаю, мы с женой убрали хлеб из рациона несколько лет назад. Среди продвинутой молодежи хлеб так же не особо популярен, насколько я знаю. Так что измерять кол-во населения по потреблению хлеба уже неактуально в наше время.


Кроме потребления хлеба сейчас существует достаточное количество методик позволяющих посчитать реальное количество населения в стране и все они дают результат в пределах 32-34млн.,конечно, перепись это определит более точно, но ее "рэхворматоры" проводить не станут никогда :)
"... раньше врали намного честнее и намного изящнее крали"©
antikkristall
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:06

Дело не хлебе (хотя по статистике его выпекается менее 90 тыс. т/мес, т.е. около 100 гр/чел/день).
Чисельність населення (за оцінкою) на 1 березня 2018 року та середня чисельність у січні-лютому 2018 року
Постійне населення на 1 березня 2018 року 42 176 626
1 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя.
http://www.ukrstat.gov.ua/
На 1-е мая, видимо, уже 42 135 тыс. (с учетом депопуляции за март-апрель). Из них около 3 млн. в ЛДНР-ах и 6-7 миллионов постоянных заробитчан. Т.е. реальное наличное население, находящиеся на территории, по которой существует достоверная статистика, действительно не превышает 33 млн. человек
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