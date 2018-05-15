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В ООН прогнозують скорочення
населення України до рівня...

В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:33

  antikkristall написав:
  deniska написав:Подтверждаю, мы с женой убрали хлеб из рациона несколько лет назад.


Кроме потребления хлеба сейчас существует достаточное количество методик позволяющих посчитать реальное количество населения в стране и все они дают результат в пределах 32-34млн.


А какие есть еще методики?
fishman
 
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