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В ООН прогнозують скорочення
населення України до рівня...

В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:33

  antikkristall написав:
  deniska написав:Подтверждаю, мы с женой убрали хлеб из рациона несколько лет назад.


Кроме потребления хлеба сейчас существует достаточное количество методик позволяющих посчитать реальное количество населения в стране и все они дают результат в пределах 32-34млн.


А какие есть еще методики?
fishman
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:28

  fishman написав:
  antikkristall написав:
  deniska написав:Подтверждаю, мы с женой убрали хлеб из рациона несколько лет назад.


Кроме потребления хлеба сейчас существует достаточное количество методик позволяющих посчитать реальное количество населения в стране и все они дают результат в пределах 32-34млн.


А какие есть еще методики?

например, душевое потребление электроэнергии - хотя в этом случае тоже никто не мешает "ужин при свечах". Ужин при свечах и без хлеба
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:42

  sequence написав:
  fishman написав:
  antikkristall написав:
А какие есть еще методики?

например, душевое потребление электроэнергии - хотя в этом случае тоже никто не мешает "ужин при свечах". Ужин при свечах и без хлеба

Это вообще не показатель. Показания могут изменятся на порядки. Кто-то может вкладываться в 60 киловатт на семью, а кто-то один больше 1000 накручивает.
Есть еще те, кто воруют электричество.
Востаннє редагувалось ssnet в Пон 21 тра, 2018 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:44

Re: ужин

  sequence написав:душевое потребление электроэнергии

Слишком большая погрешность.
А вот нынешнее существование кучи баз позволяет определить кол-во живых в стране.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:03

  yama написав:Киев, Харьков, Львов только если считать туристов и студентов коих море, Одесса - не знаю

Одесса сейчас развивается как никогда.
-Segey-
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:09

  sal написав:
  sequence написав:душевое потребление электроэнергии

Слишком большая погрешность.
А вот нынешнее существование кучи баз позволяет определить кол-во живых в стране.

погрешность большая, а потребности не меняются - постирать, нагреть бойлер, приготовить пищу, включить комп, чтобы настрочить коммент на "финансе", поставить неодимовый магнит на счетчик.. :))
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:16

Re: скорочення

  sequence написав:постирать, нагреть бойлер, приготовить пищу, включить комп, чтобы настрочить коммент на "финансе", поставить неодимовый магнит на счетчик.

т.е. сначала нужно провести перепись бойлеров, эл.плит/обогревателей на душу населения)
лучше уж давайте/без_давайте считать хлебом
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:17

Re: море

  -Segey- написав:Одесса сейчас развивается как никогда.

что именно в ней развивается? застройка/уплотнение
sal
 
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