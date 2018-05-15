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В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:33
antikkristall написав: deniska написав:
Подтверждаю, мы с женой убрали хлеб из рациона несколько лет назад.
Кроме потребления хлеба сейчас существует достаточное количество методик позволяющих посчитать реальное количество населения в стране и все они дают результат в пределах 32-34млн.
А какие есть еще методики?
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fishman
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:28
fishman написав: antikkristall написав: deniska написав:
Подтверждаю, мы с женой убрали хлеб из рациона несколько лет назад.
Кроме потребления хлеба сейчас существует достаточное количество методик позволяющих посчитать реальное количество населения в стране и все они дают результат в пределах 32-34млн.
А какие есть еще методики?
например, душевое потребление электроэнергии - хотя в этом случае тоже никто не мешает "ужин при свечах". Ужин при свечах и без хлеба
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:42
sequence написав: fishman написав: antikkristall написав:
А какие есть еще методики?
например, душевое потребление электроэнергии - хотя в этом случае тоже никто не мешает "ужин при свечах". Ужин при свечах и без хлеба
Это вообще не показатель. Показания могут изменятся на порядки. Кто-то может вкладываться в 60 киловатт на семью, а кто-то один больше 1000 накручивает.
Есть еще те, кто воруют электричество.
Востаннє редагувалось ssnet
в Пон 21 тра, 2018 13:44, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:44
sequence написав:
душевое потребление электроэнергии
Слишком большая погрешность.
А вот нынешнее существование кучи баз позволяет определить кол-во живых в стране.
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sal
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:03
yama написав:
Киев, Харьков, Львов только если считать туристов и студентов коих море, Одесса - не знаю
Одесса сейчас развивается как никогда.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:09
sal написав: sequence написав:
душевое потребление электроэнергии
Слишком большая погрешность.
А вот нынешнее существование кучи баз позволяет определить кол-во живых в стране.
погрешность большая, а потребности не меняются - постирать, нагреть бойлер, приготовить пищу, включить комп, чтобы настрочить коммент на "финансе", поставить неодимовый магнит на счетчик..
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:16
sequence написав:
постирать, нагреть бойлер, приготовить пищу, включить комп, чтобы настрочить коммент на "финансе", поставить неодимовый магнит на счетчик.
т.е. сначала нужно провести перепись бойлеров, эл.плит/обогревателей на душу населения)
лучше уж давайте/без_давайте считать хлебом
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sal
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:17
-Segey- написав:
Одесса сейчас развивается как никогда.
что именно в ней развивается? застройка/уплотнение
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sal
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