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В ООН прогнозують скорочення
населення України до рівня...

В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:45

Фигня это все. Вчера вышел из дома, а на детской площадке в футбол играет команда негров против команды арабов. А у них просто. Первый приехал, через год вся семья здесь. Такими темпами с нашей коррупцией, я думаю скоро украинцы останутся в меньшинстве. Недвижимость у нас по мировым меркам-копейки. Почти во всех странах Африки дороже, не говоря уже об Азии. Продав квартиру в каком-нибудь Найроби, можно купить ТРИ квартиры в Харькове(https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD). Две сдавать и нормально жить. А в Европе, если социал не дадут, вкалывать нужно.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:03

Китайцев на всех хватит. Работящие, плодовитые...
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:54

Китайцы не поедут. В Шанхае у нормального инженера зп в вилке от 2 до 4 тысяч евро и недвига в восемь раз дороже Киева. Как по мне, внешне Нью-Йорк по сравнению с Шанхаем глубокая деревня.
Altruist
 
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