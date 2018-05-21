В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Фигня это все. Вчера вышел из дома, а на детской площадке в футбол играет команда негров против команды арабов. А у них просто. Первый приехал, через год вся семья здесь. Такими темпами с нашей коррупцией, я думаю скоро украинцы останутся в меньшинстве. Недвижимость у нас по мировым меркам-копейки. Почти во всех странах Африки дороже, не говоря уже об Азии. Продав квартиру в каком-нибудь Найроби, можно купить ТРИ квартиры в Харькове(https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD). Две сдавать и нормально жить. А в Европе, если социал не дадут, вкалывать нужно.