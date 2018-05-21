В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 15:45
Фигня это все. Вчера вышел из дома, а на детской площадке в футбол играет команда негров против команды арабов. А у них просто. Первый приехал, через год вся семья здесь. Такими темпами с нашей коррупцией, я думаю скоро украинцы останутся в меньшинстве. Недвижимость у нас по мировым меркам-копейки. Почти во всех странах Африки дороже, не говоря уже об Азии. Продав квартиру в каком-нибудь Найроби, можно купить ТРИ квартиры в Харькове(
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:54
Китайцы не поедут. В Шанхае у нормального инженера зп в вилке от 2 до 4 тысяч евро и недвига в восемь раз дороже Киева. Как по мне, внешне Нью-Йорк по сравнению с Шанхаем глубокая деревня.
Додано: Вів 22 тра, 2018 09:22
Re: кит
Додано: Сер 23 тра, 2018 11:42
Cвежие данные по демографии
Природний рух населення у січні-березні 2018 року
Кількість живонароджених 84 607
Кількість померлих 155 027
Природний приріст, скорочення (–)-70 420
Природний рух населення у січні-березні 2017 року
Кількість живонароджених 91 097
Кількість померлих 155 244
Природний приріст, скорочення (–)-64 147
Еще год назад рождаемость возмещала смертность на 58,7%, в этом - только на 54,6.
В книге Москва сталинская, описывающей Москву с 17-го по 53-ий год приведены характерные цифры - в 19919-ом в Москве на 100 рождений было 212 смертей, в 20-ом 157.
Т.е. сейчас демографическая ситуация хуже, чем в Москве 1920-го, где основная масса населения получала 1/4 фунта хлеба в день, отсутствовало отопление, почти не работали водопровод/канализация/трамваи, свирепствовали тиф и куча подобных заболеваний. То (условия жизни), что сейчас можно представить только в страшном сне. А тенденция народонаселения очень похожа (если не хуже)
Додано: Сер 23 тра, 2018 14:09
Re: скорочення
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