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В ООН прогнозують скорочення
населення України до рівня...

В ООН прогнозують скорочення населення України до рівня...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 15:45

Фигня это все. Вчера вышел из дома, а на детской площадке в футбол играет команда негров против команды арабов. А у них просто. Первый приехал, через год вся семья здесь. Такими темпами с нашей коррупцией, я думаю скоро украинцы останутся в меньшинстве. Недвижимость у нас по мировым меркам-копейки. Почти во всех странах Африки дороже, не говоря уже об Азии. Продав квартиру в каком-нибудь Найроби, можно купить ТРИ квартиры в Харькове(https://www.numbeo.com/cost-of-living/i ... rrency=USD). Две сдавать и нормально жить. А в Европе, если социал не дадут, вкалывать нужно.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:03

Китайцев на всех хватит. Работящие, плодовитые...
дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:54

Китайцы не поедут. В Шанхае у нормального инженера зп в вилке от 2 до 4 тысяч евро и недвига в восемь раз дороже Киева. Как по мне, внешне Нью-Йорк по сравнению с Шанхаем глубокая деревня.
Altruist
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 09:22

Re: кит

  Altruist написав:внешне Нью-Йорк по сравнению с Шанхаем глубокая деревня.

в Шанхае смог адский. Европа лучше
sal
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 11:42

Cвежие данные по демографии
Природний рух населення у січні-березні 2018 року
Кількість живонароджених 84 607
Кількість померлих 155 027
Природний приріст, скорочення (–)-70 420
Природний рух населення у січні-березні 2017 року
Кількість живонароджених 91 097
Кількість померлих 155 244
Природний приріст, скорочення (–)-64 147
http://www.ukrstat.gov.ua/
Еще год назад рождаемость возмещала смертность на 58,7%, в этом - только на 54,6.
В книге Москва сталинская, описывающей Москву с 17-го по 53-ий год приведены характерные цифры - в 19919-ом в Москве на 100 рождений было 212 смертей, в 20-ом 157.
Т.е. сейчас демографическая ситуация хуже, чем в Москве 1920-го, где основная масса населения получала 1/4 фунта хлеба в день, отсутствовало отопление, почти не работали водопровод/канализация/трамваи, свирепствовали тиф и куча подобных заболеваний. То (условия жизни), что сейчас можно представить только в страшном сне. А тенденция народонаселения очень похожа (если не хуже)
Волгарь
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 тра, 2018 14:09

Re: скорочення

  fishman написав:какие есть еще методики?

В Украине сокращается количество пользователей мобильной связи и кабельного ТВ.
sal
 
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