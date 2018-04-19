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У квітні офіційний рівень
безробіття знизився

У квітні офіційний рівень безробіття знизився
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:30

У квітні офіційний рівень безробіття знизився

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила Державна служба статистики.

Дивися повний текст У квітні офіційний рівень безробіття знизився.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 15:30

1.2%
меньше безработных чем в Америке и Европе
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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