Про це повідомила Державна служба статистики.
Дивися повний текст У квітні офіційний рівень безробіття знизився.
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Додано: Нед 20 тра, 2018 15:30
У квітні офіційний рівень безробіття знизився
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У квітні офіційний рівень безробіття знизився.
Додано: Нед 20 тра, 2018 15:30
1.2%
меньше безработных чем в Америке и Европе
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:05
1,2% - это не уровень безработицы, а количество официально зарегестрированных безработных. реальное количество безработных больше в разы...
«Украина все больше напоминает дурдом, где власть захватили пациенты» - Андрей Золотарев
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