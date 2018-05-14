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7% українців готові
емігрувати найближчим часом...

7% українців готові емігрувати найближчим часом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:15

7% українців готові емігрувати найближчим часом...

Пропонуємо до обговорення:
Про це свідчать дані соціологічного опитування

Дивися повний текст 7% українців готові емігрувати найближчим часом (інфографіка).
R2
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Вiд себе не втичеш.А ще вчора воно @цуко вишиванку носило.
сірий
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“употребяли шаги» - это шедевр перевода. «вживать» это не только употреблять но и предпринимать
udod1980
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:39

  сірий написав:Вiд себе не втичеш.А ще вчора воно @цуко вишиванку носило.

Голод не тётка, особенно когда участники АТО выезжают в РФ на заработки. А некоторые там работают на ВПК РФ,,,, - дикость.
Если судить по цифрах, то через 10 лет Польша неизбежно поставит вопрос о "исторической принадлежности Кайдакской крепости"

"Пока одни с Верой дохнут в "погребах" - другие скупили пол Европы"

Ребёнок с момента "проекта" и до того, что бы увидеть свет проходит 9 месяцев.
Здесь "поводыри" уже 100 лет "водят" по кругу.
И водить будут, пока не продадут и Землю Украины.
И в то же время идут в достаточный рост их закордонные "состояния".

"Схема" навязанная из РФ, или международная интеграция?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Kudrjavuy
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Повідомлення Додано: Нед 20 тра, 2018 17:54

Сколько тут упоротых ...
Миграция это нормальный процесс. У кого голова на плечах, тот всегда ищет ей лучшее применение.

Те две категории , которые сказали "не знаю" по факту ни куда не собираются т.к те кто решил уже примерно знает когда и куда.
Те "в Польшу", значительная часть сказала что первое пришло в голову т.к. она у всех на слуху.
Те кто в рашку тоже хер куда-то уедут- не дождемся.
А еще многие путают миграцию и поехать пробатрачить.
Ну и да, пожалуй главное, для иммиграции надо чтоб и страна куда хотят эмигрировать. дала добро :)
ssnet
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