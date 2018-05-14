Про це свідчать дані соціологічного опитування
Дивися повний текст 7% українців готові емігрувати найближчим часом (інфографіка).
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Додано: Нед 20 тра, 2018 17:15
7% українців готові емігрувати найближчим часом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 7% українців готові емігрувати найближчим часом (інфографіка).
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:36
“употребяли шаги» - это шедевр перевода. «вживать» это не только употреблять но и предпринимать
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:39
Голод не тётка, особенно когда участники АТО выезжают в РФ на заработки. А некоторые там работают на ВПК РФ,,,, - дикость.
Если судить по цифрах, то через 10 лет Польша неизбежно поставит вопрос о "исторической принадлежности Кайдакской крепости"
"Пока одни с Верой дохнут в "погребах" - другие скупили пол Европы"
Ребёнок с момента "проекта" и до того, что бы увидеть свет проходит 9 месяцев.
Здесь "поводыри" уже 100 лет "водят" по кругу.
И водить будут, пока не продадут и Землю Украины.
И в то же время идут в достаточный рост их закордонные "состояния".
"Схема" навязанная из РФ, или международная интеграция?
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 20 тра, 2018 17:54
Сколько тут упоротых ...
Миграция это нормальный процесс. У кого голова на плечах, тот всегда ищет ей лучшее применение.
Те две категории , которые сказали "не знаю" по факту ни куда не собираются т.к те кто решил уже примерно знает когда и куда.
Те "в Польшу", значительная часть сказала что первое пришло в голову т.к. она у всех на слуху.
Те кто в рашку тоже хер куда-то уедут- не дождемся.
А еще многие путают миграцию и поехать пробатрачить.
Ну и да, пожалуй главное, для иммиграции надо чтоб и страна куда хотят эмигрировать. дала добро
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:30
ssnet
Петр Алексеевич нам об этом уж как месяца 2 назад расказал Вы чего плохого не думайте, мы ж от радости пишем, а за границу едем не более чем поделиться этой самой радостью и расказать про реформы;)
Додано: Нед 20 тра, 2018 18:34
Речь не только о учителях, врачах, строителях,.....
- Речь о "трудоспособных"
- как пример, чего нельзя было представить ранее:
Весь мир развивается, только Украина, обладая потенциалом уже 27 лет.....
А теперь выделите из этих % нетрудоспособных, детей, инвалидов, "депутатов", "детей депутатов" и ...???
Увидеть массовый протест уволенных украинских судей – мечта. Представляете, Майдан, тысяч пятнадцать митингующих – судьи и их помощники или родственники. Бочки с кострами – на растопку идут те решения, которые хотелось бы скрыть.
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:14
Прежде чем "иа" промычать,уздечку снять не забудь,
Додано: Нед 20 тра, 2018 19:17
В ней оно и побежит, в этом весь гротеск ситуации.
Black Jack - White Business
Додано: Нед 20 тра, 2018 20:02
Re: 7% українців готові емігрувати найближчим часом...
Продлил загранпаспорт еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!
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