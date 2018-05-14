7% українців готові емігрувати найближчим часом...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:41
Михалыч написав:
Продлил загранпаспорт еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!
Вот только с того года в консульствах уже паспорт не продлевают, т.к. на границах в ЕС могут возникнуть проблемы с пересечением границ.
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