7% українців готові емігрувати найближчим часом...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 20 тра, 2018 23:41
Михалыч написав:
Продлил загранпаспорт еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!
Вот только с того года в консульствах уже паспорт не продлевают, т.к. на границах в ЕС могут возникнуть проблемы с пересечением границ.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 07:16
ruvex написав: сірий написав:
Вiд себе не втичеш.А ще вчора воно @цуко вишиванку носило.
В ней оно и побежит, в этом весь гротеск ситуации.
ну кто-то в вышиванке бежит из страны, а кто-то в вышиванке эту страну распиливает - для них это "спецуха" такая, дресс-код.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:23
Михалыч написав:
Продлил загранпаспорт еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!
Паспорта не продлевают. Их новый дают. Хотя откуда это знать тролляке, которая дальше своей деревни в жизни не выезжала
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