7% українців готові емігрувати найближчим часом...

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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 тра, 2018 07:16
ruvex написав: сірий написав:
Вiд себе не втичеш.А ще вчора воно @цуко вишиванку носило.
В ней оно и побежит, в этом весь гротеск ситуации.
ну кто-то в вышиванке бежит из страны, а кто-то в вышиванке эту страну распиливает - для них это "спецуха" такая, дресс-код.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:23
Михалыч написав:
Продлил загранпаспорт еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!
Паспорта не продлевают. Их новый дают. Хотя откуда это знать тролляке, которая дальше своей деревни в жизни не выезжала
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ssnet
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:13
ssnet написав:
Миграция это нормальный процесс. У кого голова на плечах, тот всегда ищет ей лучшее применение.
Процесс нормальный и естественный. Путь например такой: Украина-Польша-Германия-Англия-Австралий/Новая_Зеландия
в Польше грустно, а в Украине оч.печально.
в Австралии оч.хорошо. а в Новой Зеландии - райские места
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sal
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Додано: Пон 21 тра, 2018 13:49
sal написав:
Новой Зеландии - райские места
Ага, райское ... Дорого, количество случаев меланомы у приезжих зашкаливает и работы не особо.
Таксист рассказывал, что у него какие-то родственники врачами там работают. Говорил. раз в пол года аттестация - не прошел ее - собирай чемоданы.
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ssnet
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:09
ssnet написав:
Дорого, количество случаев меланомы у приезжих зашкаливает и работы не особо.
Сборщики мебели возвращаются от туда. ТАК для них - Польша.
А ИТишники из Англии выбирают Н.Зеландию. Но не Украину..
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:13
ssnet написав:
родственники врачами там работают. Говорил. раз в пол года аттестация - не прошел ее - собирай чемоданы.
Там у них строго. хорошо это или плохо?
Вид на пмж получить непросто. Но климат лучше (другой), чем в Англии или Канаде.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 14:25
сірий
А ще вчора воно @цуко вишиванку носило.
Подивиться на Канаду! Там і зараз носять! Є ще дивніще випадки - в ДНРії не хотіли вчити українську та бути як геї європейські, а зараз переїхали до Польші та вивчили польську мову (яке у них зараз відношення до геїв не знаю
). Життя річ кумедна!!!!
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