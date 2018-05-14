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7% українців готові
емігрувати найближчим часом...

7% українців готові емігрувати найближчим часом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123>
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 07:16

  ruvex написав:
  сірий написав:Вiд себе не втичеш.А ще вчора воно @цуко вишиванку носило.

В ней оно и побежит, в этом весь гротеск ситуации.


ну кто-то в вышиванке бежит из страны, а кто-то в вышиванке эту страну распиливает - для них это "спецуха" такая, дресс-код.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:23

  Михалыч написав:Продлил загранпаспорт еще на 10 лет... Горжусь своим оптимизмом!

Паспорта не продлевают. Их новый дают. Хотя откуда это знать тролляке, которая дальше своей деревни в жизни не выезжала :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:13

Re: готові

  ssnet написав:Миграция это нормальный процесс. У кого голова на плечах, тот всегда ищет ей лучшее применение.

Процесс нормальный и естественный. Путь например такой: Украина-Польша-Германия-Англия-Австралий/Новая_Зеландия
в Польше грустно, а в Украине оч.печально.
в Австралии оч.хорошо. а в Новой Зеландии - райские места
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:49

Re: 7% українців готові емігрувати найближчим часом...

  sal написав:Новой Зеландии - райские места

Ага, райское ... Дорого, количество случаев меланомы у приезжих зашкаливает и работы не особо.
Таксист рассказывал, что у него какие-то родственники врачами там работают. Говорил. раз в пол года аттестация - не прошел ее - собирай чемоданы.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:09

Re: Новая З

  ssnet написав:Дорого, количество случаев меланомы у приезжих зашкаливает и работы не особо.

Сборщики мебели возвращаются от туда. ТАК для них - Польша.
А ИТишники из Англии выбирают Н.Зеландию. Но не Украину..
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:13

Re: райское

  ssnet написав:родственники врачами там работают. Говорил. раз в пол года аттестация - не прошел ее - собирай чемоданы.

Там у них строго. хорошо это или плохо?
Вид на пмж получить непросто. Но климат лучше (другой), чем в Англии или Канаде.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:25

сірий
А ще вчора воно @цуко вишиванку носило.
Подивиться на Канаду! Там і зараз носять! Є ще дивніще випадки - в ДНРії не хотіли вчити українську та бути як геї європейські, а зараз переїхали до Польші та вивчили польську мову (яке у них зараз відношення до геїв не знаю :mrgreen: ). Життя річ кумедна!!!!
Molchyn
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:30

3. Германия 11%
4. Россия 7%
5. США 6%
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:43

Re: українців готові емігрувати

  Molchyn написав:не хотіли вчити українську та бути як геї європейські, а зараз переїхали до Польші та вивчили польську мову (яке у них зараз відношення до геїв не знаю :mrgreen: ). Життя річ кумедна!

Они это сделали добровольно. могли же оставаться в ДНРии
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:37

  ssnet написав:
  sal написав:Новой Зеландии - райские места

Ага, райское ... Дорого, количество случаев меланомы у приезжих зашкаливает и работы не особо.
Таксист рассказывал, что у него какие-то родственники врачами там работают. Говорил. раз в пол года аттестация - не прошел ее - собирай чемоданы.

Ужас. Заставляют работать и соотвествовать занимаемой должности?! Варвары. Это ж к такому если на приём попасть, то он гляди еще и диагноз правильный с первого раза поставить может и вылечить.
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