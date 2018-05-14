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7% українців готові
емігрувати найближчим часом...

7% українців готові емігрувати найближчим часом...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 16:50

Re: найближчим часом

  Imp написав:к такому если на приём попасть, то он гляди еще и диагноз правильный с первого раза поставить может и вылечить.

Может. но дорого
поэтому многие из Европ назад в Украину едут к украинским врачам, с которыми и поговорить и договориться можно
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 17:06

Re: 7% українців готові емігрувати найближчим часом...

  sal написав:поэтому многие из Европ назад в Украину едут к украинским врачам, с которыми и поговорить и договориться можно

о чём договориться? о больничном?
ни оборудования нормального, ни специалистов толковых, ни ответственности за результат лечения. есть, конечно, хорошие врачи, но это скорее исключение, и в обычных больницах за 3 копейки они не принимают.
еще и больше половины фэйковых лекарств.
у кого есть деньги выберет всякие заграницы.
как будто никто не болеет и не знает как дела в реальности обстоят.
Pegasmaster
 
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