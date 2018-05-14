Может. но дорого
поэтому многие из Европ назад в Украину едут к украинским врачам, с которыми и поговорить и договориться можно
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 16:50
Re: найближчим часом
Додано: Пон 21 тра, 2018 17:06
Re: 7% українців готові емігрувати найближчим часом...
о чём договориться? о больничном?
ни оборудования нормального, ни специалистов толковых, ни ответственности за результат лечения. есть, конечно, хорошие врачи, но это скорее исключение, и в обычных больницах за 3 копейки они не принимают.
еще и больше половины фэйковых лекарств.
у кого есть деньги выберет всякие заграницы.
как будто никто не болеет и не знает как дела в реальности обстоят.
Додано: Вів 22 тра, 2018 10:25
Re: договориться
Додано: Вів 22 тра, 2018 13:57
Серьезно?
Здоровый образ жизни - это хорошо, но кроме этого есть экология, продукты поди не с персональной фермы в Швейцарских Альпах едим, по улицам не велосипеды и электрокары ездиють, Чернобыль 2.0 нам тут уготовили (одного видать кому-то не хватило).
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