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Міст Патона в Києві розділять

Міст Патона в Києві розділять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:26

Міст Патона в Києві розділять

Пропонуємо до обговорення:
Однак зараз столичний градоначальник Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження.

Дивися повний текст Міст Патона в Києві розділять.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:27

Та не в мосте проблема. Проблема в развязках на пр Дружбы Народов.
ssnet
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