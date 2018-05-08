Однак зараз столичний градоначальник Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження.
Дивися повний текст Міст Патона в Києві розділять.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:26
Міст Патона в Києві розділять
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Дивися повний текст Міст Патона в Києві розділять.
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