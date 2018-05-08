Однак зараз столичний градоначальник Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження.
Дивися повний текст Міст Патона в Києві розділять.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:26
Міст Патона в Києві розділять
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Дивися повний текст Міст Патона в Києві розділять.
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:11
"Тухес" любят ломать то, что работает. Весь Киев в пробках. А Подольский мост смело может претендовать на звание самого дорогого в мире.Строительство моста началось еще в 2003 году.Суммарная цена строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве оценивается в 11,2 млрд гривен.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
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