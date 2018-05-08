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Міст Патона в Києві розділять

Міст Патона в Києві розділять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:26

Міст Патона в Києві розділять

Пропонуємо до обговорення:
Однак зараз столичний градоначальник Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження.

Дивися повний текст Міст Патона в Києві розділять.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:27

Та не в мосте проблема. Проблема в развязках на пр Дружбы Народов.
ssnet
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:11

"Тухес" любят ломать то, что работает. Весь Киев в пробках. А Подольский мост смело может претендовать на звание самого дорогого в мире.Строительство моста началось еще в 2003 году.Суммарная цена строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве оценивается в 11,2 млрд гривен.
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KeepWarm
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:55

Путина надо попросить чтобы достроил, ведь опыт какой 19 км моста построить за 3-4 года)))
yuriy9946
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:07

еду по Патона, смотрю бетонный отбойник двигается.. Думаю, вот допился...белая
дикий
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:07

  ssnet написав:Та не в мосте проблема. Проблема в развязках на пр Дружбы Народов.

В мосте тоже проблема - он узкий и там реверсивное движение, которое никто не соблюдает. Потому много там лобовых столкновений со смертельным исходом.
myshapiton
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:16

  myshapiton написав:..
В мосте тоже проблема - он узкий и там реверсивное движение, которое никто не соблюдает. Потому много там лобовых столкновений со смертельным исходом.

когда вы там последний раз видели работающие указатели реверса?
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:38

Re: мост

  sequence написав:там последний раз видели работающие указатели реверса?

И про "никто не соблюдает" перебор.
sal
 
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