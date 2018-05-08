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Міст Патона в Києві розділять
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:26
Пропонуємо до обговорення:
Однак зараз столичний градоначальник Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження.
Дивися повний текст Міст Патона в Києві розділять
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R2
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:27
Та не в мосте проблема. Проблема в развязках на пр Дружбы Народов.
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ssnet
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:11
"Тухес" любят ломать то, что работает. Весь Киев в пробках. А Подольский мост смело может претендовать на звание самого дорогого в мире.Строительство моста началось еще в 2003 году.Суммарная цена строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве оценивается в 11,2 млрд гривен.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:55
Путина надо попросить чтобы достроил, ведь опыт какой 19 км моста построить за 3-4 года)))
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:07
еду по Патона, смотрю бетонный отбойник двигается.. Думаю, вот допился...белая
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дикий
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:07
ssnet написав:
Та не в мосте проблема. Проблема в развязках на пр Дружбы Народов.
В мосте тоже проблема - он узкий и там реверсивное движение, которое никто не соблюдает. Потому много там лобовых столкновений со смертельным исходом.
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myshapiton
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:16
myshapiton написав:
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В мосте тоже проблема - он узкий и там реверсивное движение, которое никто не соблюдает. Потому много там лобовых столкновений со смертельным исходом.
когда вы там последний раз видели работающие указатели реверса?
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sequence
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Додано: Пон 21 тра, 2018 12:38
sequence написав:
там последний раз видели работающие указатели реверса?
И про "никто не соблюдает" перебор.
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sal
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