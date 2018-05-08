Однак зараз столичний градоначальник Віталій Кличко підписав відповідне розпорядження.
Дивися повний текст Міст Патона в Києві розділять.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:26
Міст Патона в Києві розділять
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міст Патона в Києві розділять.
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:11
"Тухес" любят ломать то, что работает. Весь Киев в пробках. А Подольский мост смело может претендовать на звание самого дорогого в мире.Строительство моста началось еще в 2003 году.Суммарная цена строительства Подольско-Воскресенского моста в Киеве оценивается в 11,2 млрд гривен.
Aegroto dum anima est, spes esse dicitur...
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:55
Путина надо попросить чтобы достроил, ведь опыт какой 19 км моста построить за 3-4 года)))
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:07
еду по Патона, смотрю бетонный отбойник двигается.. Думаю, вот допился...белая
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:07
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:16
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:38
Re: мост
Додано: Пон 21 тра, 2018 14:31
Затратная и бесполезная затея. Ну, установят двигающийся барьер. Который через пару лет так же будет работать, как работает сейчас реверсивная полоса. А затем придет понимание. что там требуется физическое выделение правых полос с обеих сторон исключительно под движение общественного транспорта.
В итоге, фигня.
Намного эффективнее вообще там убрать реверс и поставить обычный отбойник. В то же время будет возможность выделить по полосе с каждой стороны под движение общественного транспорта, что реально улучшит обстановку для пассажиров городского транспорта.
|