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Міст Патона в Києві розділять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 тра, 2018 20:24
sequence написав: myshapiton написав:
..
В мосте тоже проблема - он узкий и там реверсивное движение, которое никто не соблюдает. Потому много там лобовых столкновений со смертельным исходом.
когда вы там последний раз видели работающие указатели реверса?
я в 2016-м.Хотя тудою форсирую редко
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Мизантрóп
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