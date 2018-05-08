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Міст Патона в Києві розділять

Міст Патона в Києві розділять
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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  #<12
Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 08:18

  EKO написав:Затратная и бесполезная затея. Ну, установят двигающийся барьер. Который через пару лет так же будет работать, как работает сейчас реверсивная полоса. А затем придет понимание. что там требуется физическое выделение правых полос с обеих сторон исключительно под движение общественного транспорта.
В итоге, фигня.

Намного эффективнее вообще там убрать реверс и поставить обычный отбойник. В то же время будет возможность выделить по полосе с каждой стороны под движение общественного транспорта, что реально улучшит обстановку для пассажиров городского транспорта.


я не понимаю вашу математику. вы имея одну реверсивную полосу посредине, за счет неё предлагаете выделить с каждой стороны по полосе?
из одной сделать две?
да ещё и вместить отбойник посредине, который тоже нормально так места занимает?
tk12
 
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Повідомлення Додано: Вів 22 тра, 2018 19:21

Re: Міст Патона в Києві розділять

  tk12 написав:вместить отбойник посредине
отакэ
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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