«Укрзалізниця» на 1 грудня завершить будівництво залізничного сполучення столиці з аеропортом, заявив глава компанії.
Дивися повний текст Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до «Борисполя».
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Додано: Пон 21 тра, 2018 09:49
Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до...
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Дивися повний текст Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до «Борисполя».
Додано: Пон 21 тра, 2018 09:49
А у Львові не можуть зробити 400 м вулиці Ряшевська-проектована для швидкого доїзду пасажирів до нового терміналу аеропорту з Сихівського та Франківського районів міста,зайняті підготовкою до нового рейсу до Торонто чи Нью-Йорку!
Додано: Пон 21 тра, 2018 13:49
если будет прямая ветка, то не успеют - годами будут мудохаться с землеотводом, как с русановскими дачами и, по итогу, плюнут. видимо, речь идет о каком то ответвлении ветки на гребенку, со всеми приколами вроде "пропускаем товарняк, электричку". ну и билетом по 200 грн минимум. объективно, скорее всего и так не успеют - это если смотреть на темпы ремонта развязок в киеве
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