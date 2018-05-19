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Стало відомо, коли побудують
залізницю з Києва до...

Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:49

Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до...

Пропонуємо до обговорення:
«Укрзалізниця» на 1 грудня завершить будівництво залізничного сполучення столиці з аеропортом, заявив глава компанії.

Дивися повний текст Стало відомо, коли побудують залізницю з Києва до «Борисполя».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 09:49

А у Львові не можуть зробити 400 м вулиці Ряшевська-проектована для швидкого доїзду пасажирів до нового терміналу аеропорту з Сихівського та Франківського районів міста,зайняті підготовкою до нового рейсу до Торонто чи Нью-Йорку!
borzol
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 13:49

если будет прямая ветка, то не успеют - годами будут мудохаться с землеотводом, как с русановскими дачами и, по итогу, плюнут. видимо, речь идет о каком то ответвлении ветки на гребенку, со всеми приколами вроде "пропускаем товарняк, электричку". ну и билетом по 200 грн минимум. объективно, скорее всего и так не успеют - это если смотреть на темпы ремонта развязок в киеве
sequence
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 14:39

  sequence написав:если будет прямая ветка, то не успеют - годами будут мудохаться с землеотводом, как с русановскими дачами и, по итогу, плюнут. видимо, речь идет о каком то ответвлении ветки на гребенку, со всеми приколами вроде "пропускаем товарняк, электричку". ну и билетом по 200 грн минимум. объективно, скорее всего и так не успеют - это если смотреть на темпы ремонта развязок в киеве

Не будет там ветки прямой, сделают обычное ответвление от существующей ветки жд, аж на 2 км, перед городом Борисполь. И 200 метровый мостик на одну колею через магистраль. Все.

А, еще забыл: "вокзал", ну в смысле платформу для этой электрички установят. Может на ней даже крышу там сделают или навес. Они и сами не решили еще 8)
Все это стоит 1 ярд.
EKO
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