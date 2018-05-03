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МВС і експерти ЄС розробляють
стратегію діяльності...

МВС і експерти ЄС розробляють стратегію діяльності...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:31

МВС і експерти ЄС розробляють стратегію діяльності...

Пропонуємо до обговорення:
Національна поліція готує новий підрозділ спеціального призначення

Дивися повний текст МВС і експерти ЄС розробляють стратегію діяльності української поліції.
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:31

А сейчас она как работает?..
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:16

"готовим полицейское подразделение спецназначения для обеспечения публичной безопасности во время массовых мероприятий" - готовимся разгонять майданы?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
cannabis_ua
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 12:35

Re: мвс і експерти

  cannabis_ua написав:готовимся разгонять майданы

Это не сложно.
Как не давать захватывать администрации в регионах?
sal
 
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