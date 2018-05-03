Національна поліція готує новий підрозділ спеціального призначення
Дивися повний текст МВС і експерти ЄС розробляють стратегію діяльності української поліції.
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:31
МВС і експерти ЄС розробляють стратегію діяльності...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МВС і експерти ЄС розробляють стратегію діяльності української поліції.
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:16
"готовим полицейское подразделение спецназначения для обеспечения публичной безопасности во время массовых мероприятий" - готовимся разгонять майданы?
Тримаючи кошти в банках, ти наносиш збиток державі тому всі твої угоди з банками нікчемні - так вважає ФГВФО.
Ти або не розумієш що робиш або сподіваєшся на ФГВФО. Тому ти або божевільний або свідомо хочеш нанести збиток державі.
Додано: Пон 21 тра, 2018 12:35
Re: мвс і експерти
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