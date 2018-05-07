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Порошенко розповів про долю "грошей Януковича"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 21 тра, 2018 10:43
Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив чинний президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Порошенко розповів про долю "грошей Януковича"
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:43
список "клики Януковича" огласите, пжлст.
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