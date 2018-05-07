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Порошенко розповів про
долю "грошей Януковича"

Порошенко розповів про долю "грошей Януковича"
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:43

Порошенко розповів про долю "грошей Януковича"

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив чинний президент України Петро Порошенко.

Дивися повний текст Порошенко розповів про долю "грошей Януковича".
R2
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 10:43

список "клики Януковича" огласите, пжлст.
sal
 
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Повідомлення Додано: Пон 21 тра, 2018 18:47

Я на все сто уверен, что с этими деньгами случилось то же самое, что с деньгами от приватизации Криворожстали - их проели. А потом, соответственно - прос... Ну, и попутно сколько-то (70...99) процентов украли)))
max_us_ua
 
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