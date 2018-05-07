Про це заявив чинний президент України Петро Порошенко.
Дивися повний текст Порошенко розповів про долю "грошей Януковича".
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Додано: Пон 21 тра, 2018 10:43
Порошенко розповів про долю "грошей Януковича"
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко розповів про долю "грошей Януковича".
Додано: Пон 21 тра, 2018 18:47
Я на все сто уверен, что с этими деньгами случилось то же самое, что с деньгами от приватизации Криворожстали - их проели. А потом, соответственно - прос... Ну, и попутно сколько-то (70...99) процентов украли)))
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